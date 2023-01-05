«Интер» нанес «Наполи» первое поражение в чемпионате Италии по футболу

Единственный мяч в игре забил Эдин Джеко (56-я минута). Для Джеко этот мяч стал 20-м за миланскую команду в чемпионатах страны. Неаполитанский клуб потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата, до этого команда победила в 13 играх и дважды сыграла вничью.

«Наполи» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 41 очко и опережая идущий на втором месте «Милан» на пять очков. «Интер» располагается на четвертой строчке с 33 очками. В следующем туре команда из Неаполя в гостях сыграет с «Сампдорией» 8 января, «Интер» днем ранее на выезде встретится с «Монцей».