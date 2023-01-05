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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Барселона» в овертайме с трудом обыграла клуб третьего дивизиона Испании

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. «Барселона» обыграла «Интерсити» в матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу.

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Источник: Пресс-служба клуба "Барселона"

Встреча в Аликанте завершилась победой каталонцев в дополнительное время со счетом 4:3. У «Барселоны» голы забили Рональд Араухо (4-я минута), Усман Дембеле (66), Рафинья (77) и Ансу Фати (104). В составе соперника хет-триком отметился Ориоль Сольдевила (58, 73, 85).

«Интерсити» представляет третий по силе испанский дивизион.

Соперник каталонцев по ⅛ финала определится 7 января по итогам жеребьевки.

Другие матчи игрового дня:

  • «Линарес» — «Севилья» — 0:5;
  • «Логроньес» — «Реал Сосьедад» — 0:1;
  • «Понтеведра» — «Мальорка» — 0:2 ДВ;
  • «Алавес» — «Вальядолид» — 1:0;
  • «Реал Овьедо» — «Атлетико» — 0:2.

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