«Барселона» в овертайме с трудом обыграла клуб третьего дивизиона Испании
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. «Барселона» обыграла «Интерсити» в матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу.
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. «Барселона» обыграла «Интерсити» в матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу.
Встреча в Аликанте завершилась победой каталонцев в дополнительное время со счетом 4:3. У «Барселоны» голы забили Рональд Араухо (4-я минута), Усман Дембеле (66), Рафинья (77) и Ансу Фати (104). В составе соперника хет-триком отметился Ориоль Сольдевила (58, 73, 85).
«Интерсити» представляет третий по силе испанский дивизион.
Соперник каталонцев по ⅛ финала определится 7 января по итогам жеребьевки.
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