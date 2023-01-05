«Барселона» в овертайме с трудом обыграла клуб третьего дивизиона Испании

Встреча в Аликанте завершилась победой каталонцев в дополнительное время со счетом 4:3. У «Барселоны» голы забили Рональд Араухо (4-я минута), Усман Дембеле (66), Рафинья (77) и Ансу Фати (104). В составе соперника хет-триком отметился Ориоль Сольдевила (58, 73, 85).