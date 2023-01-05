Более 40 тысяч болельщиков «Гремио» посетили презентацию Луиса Суареса

Экс-форвард «Ливерпуля», «Барселоны» и «Атлетико» вышел на поле стадиона «Арена Гремио», где его приветствовали более 40 тысяч болельщиков.

«Когда пришло время принимать решение, мне было легко, потому что здесь любят футбол. Я буду играть, забивать голы и стараться выигрывать титулы, чтобы попытаться вернуть “Гремио” туда, где он должна быть. Большое спасибо всем», — заявил 35-летний уругваец.