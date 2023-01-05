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11:38 (мск), источник: Sport24

Более 40 тысяч болельщиков «Гремио» посетили презентацию Луиса Суареса

В среду состоялась презентация нападающего Луиса Суареса в качестве игрока «Гремио».

Уругвай
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Источник: Sport24

Экс-форвард «Ливерпуля», «Барселоны» и «Атлетико» вышел на поле стадиона «Арена Гремио», где его приветствовали более 40 тысяч болельщиков.

«Когда пришло время принимать решение, мне было легко, потому что здесь любят футбол. Я буду играть, забивать голы и стараться выигрывать титулы, чтобы попытаться вернуть “Гремио” туда, где он должна быть. Большое спасибо всем», — заявил 35-летний уругваец.

Суарес стал игроком «Гремио» 31 декабря, подписав контракт до конца 2024 года.

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