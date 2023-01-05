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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Спортивный суд Испании оставил в силе трёхматчевую дисквалификацию Левандовского

Спортивный суд Испании оставил в силе трёхматчевую дисквалификацию нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского, сообщает BBC.

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Источник: Reuters

Напомним, поляк был отстранён из-за красной карточки, полученной в матче 14-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (2:1). После получения второй жёлтой карточки на 31-й минуте игры Роберт, уходя с поля, показал в сторону арбитра обидный жест. Испанская футбольная ассоциация добавила к его автоматической дисквалификации на один матч ещё две игры из-за жеста, демонстрирующего «пренебрежительное отношение к судьям».

Позже «Барселона» обратилась в центральный суд Мадрида, который приостановил дисквалификацию Левандовского, благодаря чему форварду удалось принять участие в матче 15-го тура с «Эспаньолом». Однако теперь 34-летний форвард пропустит игры Ла Лиги с «Атлетико», «Хетафе» и «Жироной».

Осасуна
1:2
Первый тайм: 1:0
Барселона
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