Спортивный суд Испании оставил в силе трёхматчевую дисквалификацию Левандовского

Напомним, поляк был отстранён из-за красной карточки, полученной в матче 14-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (2:1). После получения второй жёлтой карточки на 31-й минуте игры Роберт, уходя с поля, показал в сторону арбитра обидный жест. Испанская футбольная ассоциация добавила к его автоматической дисквалификации на один матч ещё две игры из-за жеста, демонстрирующего «пренебрежительное отношение к судьям».