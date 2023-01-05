Бауыржан Исламхан может продолжить карьеру в чемпионате Европы

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Отмечается также, что в КПЛ интерес к полузащитнику сборной, помимо «Актобе», проявляет актауский «Каспий».

«По известной нам информации, Исламхан может войти в состав болгарской команды. Игра Исламхана хорошо знакома тренеру “Левски” Станимиру Стойлову. Помимо “Актобе”, интерес к Исламхану в КПЛ проявляет актауский “Каспий”, — пишет паблик.