Бауыржан Исламхан может продолжить карьеру в чемпионате Европы
Известный казахстанский футболист Бауыржан Исламхан может продолжить карьеру в болгарском «Левски», сообщает телеграм-канал Kazakh_football_insaide.
Левски
Каспий
Отмечается также, что в КПЛ интерес к полузащитнику сборной, помимо «Актобе», проявляет актауский «Каспий».
«По известной нам информации, Исламхан может войти в состав болгарской команды. Игра Исламхана хорошо знакома тренеру “Левски” Станимиру Стойлову. Помимо “Актобе”, интерес к Исламхану в КПЛ проявляет актауский “Каспий”, — пишет паблик.
Напомним, что Исламхан отбывал двухлетнее наказание за употребление запрещенных препаратов. В сентябре 2020 года, будучи игроком «Аль-Айна» (ОАЭ), он провалил допинг-тест после матчей азиатской Лиги чемпионов.