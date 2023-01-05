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11:46 (мск), источник: Vesti.kz

Бауыржан Исламхан может продолжить карьеру в чемпионате Европы

Известный казахстанский футболист Бауыржан Исламхан может продолжить карьеру в болгарском «Левски», сообщает телеграм-канал Kazakh_football_insaide.

Левски
Каспий
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Источник: КФФ

Отмечается также, что в КПЛ интерес к полузащитнику сборной, помимо «Актобе», проявляет актауский «Каспий».

«По известной нам информации, Исламхан может войти в состав болгарской команды. Игра Исламхана хорошо знакома тренеру “Левски” Станимиру Стойлову. Помимо “Актобе”, интерес к Исламхану в КПЛ проявляет актауский “Каспий”, — пишет паблик.

Напомним, что Исламхан отбывал двухлетнее наказание за употребление запрещенных препаратов. В сентябре 2020 года, будучи игроком «Аль-Айна» (ОАЭ), он провалил допинг-тест после матчей азиатской Лиги чемпионов.

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