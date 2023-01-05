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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
11:50 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-футболист сборной Казахстана покинул тренерский штаб «Астаны»

40-летний казахстанский специалист Кайрат Нурдаулетов покинул тренерский штаб «Астаны», сообщает KazFootball.kz.

Астана
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Источник: ФК "Астана"

В начале 2022 года он начал совмещать работу в столичном клубе и молодежной сборной Казахстана U-21. После отставки сербского специалиста Срджана Благоевича Нурдаулетов продолжил работу в тренерском штабе Григория Бабаяна и вместе с «Астаной» стал чемпионом КПЛ.

По завершении сезона по окончании контракта Нурдаулетов покинул столичный клуб и пока продолжит работу в молодежной сборной Казахстана U-21.

Напомним, что Нурдаулетов после завершения игровой карьеры в тот же год вошел в тренерский штаб Александра Бородюка в сборной Казахстана, где он исполнял должность ассистента главного тренера. Он продолжал оставаться на этом посту после прихода болгарского специалиста Станимира Стойлова. В начале 2019 года стал ассистентом старшего тренера молодежной сборной, а затем работал в должности директора Департамента сборных команд КФФ. С декабря 2020 года Нурдаулетов является старшим тренером молодежной сборной Казахстана U-21.

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