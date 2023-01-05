Исламбек Куат остается? «Астана» определилась с полузащитниками на новый сезон КПЛ

Источник: КФФ

Как сообщает KazFootball.kz, в клубе рассчитывают на белорусского полузащитника Макса Эбонга, вице-капитана сборной Казахстана Исламбека Куата и новичка Душана Йованчича.

Столичный клуб не планирует подписывать новых игроков в среднюю линию в нынешнее трансферное окно.

Эбонг в прошедшем сезоне провел 26 матчей в составе «Астаны», в которых забил два гола и отдал четыре голевые передачи, а также дважды выходил на поле в составе сборной Беларуси.

Куат в прошлом году в составе столичного клуба провел 11 матчей за основную команду и 12 матчей за молодежную команду. В первой лиге казахстанец забил пять голов и отдал три голевые передачи. Куат также провел семь матчей за сборную Казахстана и был вице-капитаном национальной сборной.