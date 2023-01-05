Исламбек Куат остается? «Астана» определилась с полузащитниками на новый сезон КПЛ
Тренерский штаб «Астаны» определился с тремя полузащитниками, которые будут защищать чемпионский титул команды в сезоне-2023.
Тренерский штаб «Астаны» определился с тремя полузащитниками, которые будут защищать чемпионский титул команды в сезоне-2023.
Как сообщает KazFootball.kz, в клубе рассчитывают на белорусского полузащитника Макса Эбонга, вице-капитана сборной Казахстана Исламбека Куата и новичка Душана Йованчича.
Столичный клуб не планирует подписывать новых игроков в среднюю линию в нынешнее трансферное окно.
Эбонг в прошедшем сезоне провел 26 матчей в составе «Астаны», в которых забил два гола и отдал четыре голевые передачи, а также дважды выходил на поле в составе сборной Беларуси.
Куат в прошлом году в составе столичного клуба провел 11 матчей за основную команду и 12 матчей за молодежную команду. В первой лиге казахстанец забил пять голов и отдал три голевые передачи. Куат также провел семь матчей за сборную Казахстана и был вице-капитаном национальной сборной.
Новичок «Астаны» Йованчич прошлый сезон провел в «Тоболе». Всего за костанайский клуб сербский полузащитник в прошлом году провел 32 матча, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи. Йованчич помог костанайскому клубу по итогу сезона завоевать бронзовые медали.