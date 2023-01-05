Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Челси
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
4.01
Удинезе
Эмполи
11
Футбол. Зарубежный
4.01
Интер
Наполи
10
Футбол. Зарубежный
4.01
Лидс
Вест Хэм Юнайтед
22
Футбол. Зарубежный
4.01
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
04
Футбол. Зарубежный
4.01
Астон Вилла
Вулверхэмптон
11
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
4.01
Интер
Наполи
10
4.01
Удинезе
Эмполи
11
4.01
Кремонезе
Ювентус
01
4.01
Фиорентина
Монца
11
4.01
Рома
Болонья
10
4.01
Лечче
Лацио
21
4.01
Специя
Аталанта
22
4.01
Торино
Верона
11
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
13:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпиона мира по футболу оскорбили на расистской почве в матче Серии А

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Темнокожие футболисты «Лечче» Самюэль Юмтити и Ламек Банда подверглись оскорблениям на почве расизма во время матча 16-го тура чемпионата Италии против римского «Лацио», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Лечче
ЛациоЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Пресс-служба клуба "Лечче"

«Лечче» в среду на своем поле победил «Лацио» со счетом 2:1. В середине второго тайма болельщики гостей начали выкрикивать расистские оскорбления в адрес чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции Юмтити. Судья остановил встречу на несколько минут, на стадионе было сделано объявление с призывом прекратить скандирование. В первом тайме оскорблениям подвергся другой темнокожий игрок «Лечче» — Банда.

Позднее президент «Лечче» Саверио Дамиани рассказал, что Юмтити, который арендован клубом у испанской «Барселоны», попросил возобновить игру. После встречи «Лечче» опубликовал заявление в Twitter, сообщив, что «расистские оскорбления были заглушены хором поддержки в адрес чемпиона (мира)».

Сам Юмтити также отреагировал на произошедшее в социальных сетях. «Только футбол, веселье, радость. Остальное не в счет», — написал футболист.

В сентябре Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выпустил документальный фильм о борьбе с оскорблениями в интернете. В нем утверждалось, что число оскорблений в Сети в адрес представителей футбола увеличилось на 48% в течение сезона-2020/21.

Лечче
2:1
Первый тайм: 0:1
Лацио
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россия уходит из Европы? Какое будущее ждет наш футбол в Азии
Земная женщина. Почему Туктамышева — самая близкая к народу фигуристка
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь