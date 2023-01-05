Чемпиона мира по футболу оскорбили на расистской почве в матче Серии А

«Лечче» в среду на своем поле победил «Лацио» со счетом 2:1. В середине второго тайма болельщики гостей начали выкрикивать расистские оскорбления в адрес чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции Юмтити. Судья остановил встречу на несколько минут, на стадионе было сделано объявление с призывом прекратить скандирование. В первом тайме оскорблениям подвергся другой темнокожий игрок «Лечче» — Банда.

Позднее президент «Лечче» Саверио Дамиани рассказал, что Юмтити, который арендован клубом у испанской «Барселоны», попросил возобновить игру. После встречи «Лечче» опубликовал заявление в Twitter, сообщив, что «расистские оскорбления были заглушены хором поддержки в адрес чемпиона (мира)».

Сам Юмтити также отреагировал на произошедшее в социальных сетях. «Только футбол, веселье, радость. Остальное не в счет», — написал футболист.