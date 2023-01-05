Инвестиция года. Американцы владеют уже половиной АПЛ

В мае 2022 г. конкуренцию за право стать новым владельцем «Челси» (в связи с вынужденной продажей клуба Романом Абрамовичем) выиграл консорциум предпринимателей во главе с американцем Тоддом Боэли — за 4,25 млрд фунтов. К концу декабря российский бизнесмен Максим Демин продал клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Борнмут», которым владел с 2010 г. - и тоже американцу, миллиардеру Биллу Фоули.

Теперь половина клубов АПЛ (10 из 20) принадлежит владельцам из США. Среди них лидер сезона 2022/23 «Арсенал» Стэна Кронке, чемпион-2020 «Ливерпуль» (Джон Генри), «Манчестер Юнайтед» (семья Глэйзеров), а также «Кристал Пэлас» и «Фулхэм» полностью плюс «Астон Вилла», «Лидс» и «Манчестер Сити» частично.

Кроме того, даже в Чемпионшипе - втором по силе дивизионе Англии - есть три американских владельца. ВАПЛ сейчас столько же клубов под чисто английским управлением: «Брентфорд», «Брайтон» и «Тоттенхэм».

У американских покупателей есть важная общая черта. Почти все это финансисты, сделавшие капитал на вложениях в различные бизнесы и теперь обратившие внимание на футбол как увлекательную индустрию для монетизации.

Тем более футбол — тот, что в США называют соккером — становится в стране все более популярным. Например, в сезоне-2022 главная американская лига МЛС отчиталась о рекордной посещаемости (суммарно больше 10 млн зрителей, на 14% выше доковидной планки), росте телеаудитории на 16% и рекордной спонсорской выручке в $462 млн суммарно за сезон, что в полтора раза выше, чем в 2019 г.

Вместе с этим растет значимость американского рынка с точки зрения прав на трансляции: NBC заплатит по шестилетнему контракту, начавшемуся с сезона 2022/23, около $2,6 млрд за показ английского футбола на территории США. Кроме того, через три с половиной года Штаты примут чемпионат мира. Их совместная с Канадой и Мексикой заявка победила еще в июне 2018 г., летом-2026 будут использованы 11 американских стадионов, три мексиканских и два канадских. Благодаря тому, что в турнире впервые примут участие 48 команд, он станет самым масштабным по охвату.

Все эти обстоятельства убеждают, что экономические процессы, связывающие американский рынок с самыми развитыми футбольными странами, будут только нарастать. Футбол теперь интересует Америку всерьез — и политическое влияние, которая она получает через управление большими клубами, имеет огромное значение.

В других топ-лигах американского участия заметно меньше, второй по привлекательности рынок для инвесторов из США - Италия (пятеро владельцев). Как в испанской Ла Лиге, у большинства клубов Серии А местные хозяева. И это дополнительный маркер экономического благополучия английского клубного футбола — он привлекает инвесторов из разных стран, в том числе и с Ближнего Востока.

Нередко интерес к английскому футболу проявляют ближневосточные компании, напрямую или косвенно связанные с государственными институтами (как инвестиционный фонд Саудовской Аравии, с октября 2021 г. владеющий «Ньюкаслом»). Это осложняет их вход в лигу, которая строго отслеживает происхождение инвестиционных средств, но пути в АПЛ они все же находят.

Вскоре после того, как с активами в АПЛ расстались российские владельцы, стало известно, что доступны для переговоров о продаже «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», принадлежащие американцам. Например, на покупку «Юнайтед» семья Глэйзеров в 2005 г. потратила около 800 млн фунтов, а сейчас, судя по инсайдам, они рассчитывают на сделку в 9 млрд фунтов.

Вероятно, эти продажи - когда топ-клуб на пике капитализации может получить рыночную оценку в реальных обстоятельствах без санкционных ограничений, как это было с «Челси» - станут новым маркером для индустрии.