«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в матче чемпионата Англии по футболу
Клуб из Манчестера сократил отставание от лидирующего в турнирной таблице «Арсенала» до пяти очков.
Клуб из Манчестера сократил отставание от лидирующего в турнирной таблице «Арсенала» до пяти очков.
ТАСС, 6 января. «Манчестер Сити» на выезде со счетом 1:0 обыграл «Челси» в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в Лондоне в ночь на пятницу.
Единственный мяч в игре с передачи Джека Грилиша забил Рияд Марез (63-я минута). Марез и Грилиш вышли на поле на 60-й минуте. На 5-й минуте встречи нападающий «Челси» Рахим Стерлинг был заменен из-за травмы, на 22-й минуте по той же причине поле покинул его одноклубник Кристиан Пулишич.
Подопечные Хосепа Гвардиолы не проигрывают на протяжении трех матчей (две победы, одна ничья) и занимают второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков в 17 матчах. Они уступают лидирующему «Арсеналу» 5 очков. «Челси» с 25 очками располагается на десятой строчке.
В следующем туре «Манчестер Сити» 14 января в гостях сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Челси» 12 января на выезде встретится с «Фулхэмом».