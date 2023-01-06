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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:17 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в матче чемпионата Англии по футболу

Клуб из Манчестера сократил отставание от лидирующего в турнирной таблице «Арсенала» до пяти очков.

Челси
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 6 января. «Манчестер Сити» на выезде со счетом 1:0 обыграл «Челси» в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в Лондоне в ночь на пятницу.

Единственный мяч в игре с передачи Джека Грилиша забил Рияд Марез (63-я минута). Марез и Грилиш вышли на поле на 60-й минуте. На 5-й минуте встречи нападающий «Челси» Рахим Стерлинг был заменен из-за травмы, на 22-й минуте по той же причине поле покинул его одноклубник Кристиан Пулишич.

Подопечные Хосепа Гвардиолы не проигрывают на протяжении трех матчей (две победы, одна ничья) и занимают второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков в 17 матчах. Они уступают лидирующему «Арсеналу» 5 очков. «Челси» с 25 очками располагается на десятой строчке.

В следующем туре «Манчестер Сити» 14 января в гостях сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Челси» 12 января на выезде встретится с «Фулхэмом».

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0:1
Первый тайм: 0:0
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