«Челси» усмирил Холанна, но не Гвардиолу. «Сити» побеждает в Лондоне

Эпидемия травм

Менди, Джеймс, Фофана, Чилуэлл, Канте, Лофтус-Чик, Броя, Маунт, Стерлинг, Пулишич. Такой десятке нужно добавить лишь одного футболиста — и можно бороться хоть с «Манчестер Сити», хоть с «Реалом». Проблема в том, что этот набор фамилий — не стартовый состав на очередной матч АПЛ, а актуальный список травмированных «Челси».

У лондонцев чудовищные кадровые проблемы, причем это было ясно задолго до стартового свистка — первые семь игроков давно находятся в лазарете. Но в день игры с «Сити» ситуация превратилась из критической в невыносимую — Маунт получил ушиб на предматчевой тренировке, а Стерлинг и Пулишич из-за повреждений были заменены еще в начале первого тайма. Как при таких вводных биться с действующим чемпионом Англии?

Солидный тайм «Челси»

Оказалось, что рецепт успеха прост. Его главный ингредиент — организация. Грэм Поттер выпустил в основе всех выживших и явно поставил перед ними задачу не форсировать темп игры и встречать соперника строго на своей половине поля. Невероятно много в этом матче зависело от середины поля, а именно от Ковачича с Закарией, которые в первом тайме перекусили все пути через центр и выдавили соперника на фланги. А конкретнее — на правый.

«Челси» в первом тайме был дисциплинирован и почти не допускал ошибок. За это команда Поттера заслужила аплодисменты, ведь при таких невероятных кадровых потерях любой треснет под давлением «Манчестер Сити». Но у того самого рецепта успешного тайма «Челси» есть и другая, более важная причина: пассивность команды Гвардиолы.

Спящий Холанн

Главный тренер «Манчестер Сити» намудрил. «Горожане» выстроились по схеме, напоминающей древнюю «дубль-вэ», то есть 3−2−2−3, причем место правого нападающего занял Канселу. Мало того, что португалец большую часть сезона играет на позиции левого защитника, так он еще и после чемпионата мира мелькнул лишь в одной встрече на 20 минут. Но такова была задумка Пепа — «Сити» усердно колол противника именно в ту точку, где находился нестабильный Кукурелья. К игре экс-защитника «Брайтона» в этом сезоне много вопросов, и матч с чемпионом не стал исключением.

Однако подобной тактикой Пеп себя закопал. Фоден на левой бровке вообще не был заметен, а Холанн лишь на 21-й минуте впервые коснулся мяча. На 38-й у норвежца возник первый момент, но Кулибали не дал Эрлингу забить. В остальном — едва ли не худший матч Холанна за все время в Манчестере.

«Сити» был непривычно пассивен. Возможно, «Челси» выделялся отличной оборонительной игрой именно потому, что темп был невысок. Лишь перед перерывом гости перешли с первой скорости на вторую и могли забить, хотя и чуть не пропустили — 19-летний Чуквуэмека попал в штангу.

Спасительный гол Мареза

К перерыву Гвардиола осознал, что тактика работает плохо, и сделал сразу две замены. А на 59-й минуте — еще две. При этом тренер не менял ту самую ветхую расстановку 3−2−2−3, полагая, что проблемы кроются в исполнителях. И оказался прав: вышедшие на замену Грилиш и Марез сделали гол. Нужно было просто выпустить профильного футболиста на правый фланг атаки и освежить инертную левую бровку. Так и произошло: Грилиш раскрутил результативную атаку, а Кукурелья в очередной раз проспал рывок соперника, но на этот раз не Канселу, а Мареза. В итоге — 1:0.

Для «Челси» этот гол автоматически означал приговор по одной причине — отсутствие скамейки. Поттеру банально некого было выпускать, поэтому на решение архисложной задачи отправились 18-летний Льюис Холл и 19-летний Омари Хатчинсон. Последний в этот вечер дебютировал за «Челси».

«Сити» после забитого мяча не стал усиливать натиск, хотя моменты продолжал создавать. Свой был и у Холанна — лучший бомбардир АПЛ не дотянулся до мяча после передачи Де Брейне. Однако гостям куда важнее было не пропустить, поэтому они сосредоточились на сохранении счета.