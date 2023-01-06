Месси и Неймар не сыграют в матче 1/32 финала Кубка Франции с «Шатору»

Месси вернулся в расположение команды 4 января. Встреча «Шатору» — «ПСЖ» состоится в пятницу.

«У Лео (Месси) было чуть более 12 дней на восстановление с обязательствами по возвращению домой и торжествами. Он не будет играть в матче 1/32 финала. Хотим убедиться, что он будет готов к следующему матчу (11 января, против “Анже”). Он провел экстраординарный чемпионат мира. Я буду очень внимателен к тому, что он мне скажет», — цитирует Гальтье L'Equipe.

«Отсутствие Неймара? Это планировалось давно. Как и все футболисты, принимавшие участие в чемпионате мира, он был оценен нашим медицинским персоналом. Вы все знаете, что у него было сильное растяжение связок лодыжки. Именно в этот период ему пришлось лечиться. Мы заботимся о нем», — добавил тренер.