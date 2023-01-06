Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Эльче
Сельта
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Кадис
Футбол. Зарубежный
5.01
Челси
Манчестер Сити
01
Футбол. Зарубежный
7.01
Фиорентина
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
7.01
Вильярреал
Реал
Футбол. Зарубежный
7.01
Ювентус
Удинезе
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
2.01
Ренн
Ницца
21
2.01
Монпелье
Марсель
12
2.01
Лилль
Реймс
11
2.01
Страсбур
Труа
23
1.01
Ланс
ПСЖ
31
1.01
Лион
Клермон Фут
01
1.01
Анже
Лорьян
12
1.01
Монако
Брест
10
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
13:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Месси и Неймар не сыграют в матче 1/32 финала Кубка Франции с «Шатору»

Нападающие «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси и Неймар пропустят матч 1/32 финала Кубка Франции по футболу против «Шатору», сказал главный тренер парижского клуба Кристоф Гальтье.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Месси вернулся в расположение команды 4 января. Встреча «Шатору» — «ПСЖ» состоится в пятницу.

«У Лео (Месси) было чуть более 12 дней на восстановление с обязательствами по возвращению домой и торжествами. Он не будет играть в матче 1/32 финала. Хотим убедиться, что он будет готов к следующему матчу (11 января, против “Анже”). Он провел экстраординарный чемпионат мира. Я буду очень внимателен к тому, что он мне скажет», — цитирует Гальтье L'Equipe.

«Отсутствие Неймара? Это планировалось давно. Как и все футболисты, принимавшие участие в чемпионате мира, он был оценен нашим медицинским персоналом. Вы все знаете, что у него было сильное растяжение связок лодыжки. Именно в этот период ему пришлось лечиться. Мы заботимся о нем», — добавил тренер.

Сборная Аргентины 18 декабря в третий раз в истории стала чемпионом мира, в финале первенства в Катаре по пенальти обыграв команду Франции. Впервые выигравший мировое первенство Месси в решающем матче отметился дублем, а также был признан лучшим игроком турнира. Месси еще не становился победителем Кубка Франции в составе «ПСЖ».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россия уходит из Европы? Какое будущее ждет наш футбол в Азии
Земная женщина. Почему Туктамышева — самая близкая к народу фигуристка
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь