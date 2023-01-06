Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Эльче
Сельта
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Кадис
Футбол. Зарубежный
5.01
Челси
Манчестер Сити
01
Футбол. Зарубежный
7.01
Фиорентина
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
7.01
Вильярреал
Реал
Футбол. Зарубежный
7.01
Ювентус
Удинезе
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
4.01
Интер
Наполи
10
4.01
Удинезе
Эмполи
11
4.01
Кремонезе
Ювентус
01
4.01
Фиорентина
Монца
11
4.01
Рома
Болонья
10
4.01
Лечче
Лацио
21
4.01
Специя
Аталанта
22
4.01
Торино
Верона
11
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
12:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Ушел из жизни экс-футболист «Челси» и «Ювентуса» Джанлука Виалли

Сегодня, 6 января 2023 года, в возрасте 58 лет скончался бывший нападающий сборной Италии, «Челси» и «Ювентуса» Джанлука Виалли.

Челси
ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Причиной смерти стали последствия рака поджелудочной железы. Экс-спортсмен долго боролся с онкологическим заболеванием, но в преддверии Рождества его состояние ухудшилось. Последние дни своей жизни Виалли провёл в больнице.

Виалли провёл 59 матчей в составе сборной Италии. С «Челси» он становился победителем Кубка Англии, а также выигрывал Кубок обладателей кубков. В составе «Ювентуса» итальянский форвард выигрывал Лигу чемпионов. Также он выступал за «Сампдорию» и «Кремонезе».

По окончании карьеры футболиста Виалли был играющим тренером «Челси», ассистентом наставника сборной Италии и возглавлял «Уотфорд». Летом 2022 года Джанлука рассказывал о борьбе с раком и признавался, что боится смерти.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Министр спорта: переход в Азию будет плюсом для российского футбола
Скандал на чемпионате России по фигурке: с трибун кричали: "Нечестно!"
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь