Стильный и уникальный, он притягивал трофеи. Скончался Джанлука Виалли

Последние три недели принесли футболу как ярчайший финал чемпионата мира, так и трагические потери. Смерть Пеле, величайшего игрока всех времен, — отдельная история. А еще, не дожив даже до 60 лет, скончались от болезней Синиша Михайлович и сегодня Джанлука Виалли. Два харизматичнейших и стильных футболиста и тренера, большая часть карьеры которых прошла в Италии.

Виалли трудно было не запомнить — блестящей лысиной он сразу привлекал к себе внимание. А еще выигрывал везде, где оказывался. Скажем, становился чемпионом Италии в составе «Сампдории», попутно наколотив 19 голов — больше всех в лиге. Доходил до финала Кубка чемпионов с этим же скромным клубом. Или выигрывал Кубок кубков с «Челси» еще до прихода Романа Абрамовича. Не говоря уж о периоде в «Ювентусе».

Вообще у Виалли уникальное достижение, которое никто не повторил и уже не повторит — он выиграл Лигу чемпионов, Кубок обладателей кубков и Кубок УЕФА в составе трех разных клубов — «Сампдории», «Ювентуса» и «Челси».

В 1992-м году форварда купил «Ювентус» за рекордную по тем временам сумму — 12,5 миллиона фунтов стерлингов. К тому времени у Луки уже были бронзовые медали чемпионата Европы-1988 и мира-1990. А вот на ЧМ-1994 в США Виалли не поехал, хотя по-прежнему был хорош. Причина в конфликте с главным тренером сборной Арриго Сакки.

«У нас были разногласия и столкновения. Сейчас я уже могу сказать, что виноват был я и ради сборной должен был все исправить. Но в то время мы с Сакки были как два петуха в курятнике. Сначала я ему понравился, но потом Арриго понял, что я задаю вопросы и не довольствуюсь простыми приказами. Не думаю, что Сакки нравились вопросы», — объяснял спустя годы Лука. А тогда сильно обиделся и даже признался, что в финале будет болеть не за Италию, а за Бразилию.

Виалли был сыном строительного магната, рос в 60-комнатном доме, так что футбол был для него не работой, а развлечением. Он забивал красивейшие голы в акробатичских прыжках. И всегда был душой команды, становясь центром притяжения как на поле, так и за его пределами. Никогда не был удобным для тренеров. Легко мог опоздать на тренировку, по пути обливаясь водой, словно задержался в тренажерном зале.

Джанлука любил футбол, а футбол любил Джанлуку. Он словно притягивал всевозможные трофеи. Хотя за этим, конечно, стояли труд и характер. «Я ни разу за всю жизнь не вышел на поле без мыслей о победе. Даже в “Кремонезе” я думал только о победе. Я думал о скудетто с “Сампдорией”, и мы выиграли. Думал о Лиге чемпионов в “Юве”, и мы это сделали. Это были команды с характером. Невозможно добиться такого, выходя на поле просто не проиграть», — говорил Виалли.

В конце карьеры он попал в тот легендарный «Челси» конца 1990-х — с Дзолой, Гуллитом, Ди Маттео, Дешамом, Петреску, Лебёфом. И хотя играл мало (в том числе из-за конфликта с Гуллитом), но зато блеснул на посту играющего тренера, взяв сразу Кубок Англии, Кубок Лиги, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА.

И хотя дальше карьера тренера не задалась, Виалли нашел себя в роли отличного эксперта на телевидении.

А под конец жизни Джанлука все же выиграл трофей и на уровне сборных. В качестве тренера сборной Италии он в 2021 году стал чемпионом Европы. В свой штаб пригласил старый друг по «Сампдории» Роберто Манчини. В бытность их игры за эту команду у президента клуба было две собаки: одну звали Роберто, вторую — Джанлука. К Евро-2020 Виалли уже дважды победил рак поджелудочной железы. Вот что он рассказывал в 2018-м после первого излечения.

«Я узнал, как трудно рассказать об этом другим, моей семье. Вы никогда не захотите причинять боль людям, которые вас любят. Вы испытываете стыд, будто это ваша ошибка. Я надевал свитер под рубашку, чтобы другие ничего не заметили, чтобы оставаться тем Виалли, которого они знают.



Сейчас я в порядке. Прошел уже год, я смог вернуть зверскую физическую форму. Но я все еще не уверен, чем закончится игра. Жизнь на 10% состоит из того, что с нами происходит, и на 90% — из того, как мы справляемся с этим. Надеюсь, моя история поможет другим».