«Саутгемптон» объявил о переходе бронзового призера ЧМ в Катаре

Соглашение с 30-летним полузащитником рассчитано на два с половиной сезона — до лета 2025 года. Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера составила 8 миллионов фунтов стерлингов.

Оршич выступал за загребское «Динамо» с 2018 года, до этого он играл на родине за «Интер» из Запрешича и «Риеку», также выступал за итальянскую «Специю» и играл в чемпионатах Китая и Южной Кореи.