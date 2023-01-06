«Саутгемптон» объявил о переходе бронзового призера ЧМ в Катаре

Соглашение с 30-летним полузащитником рассчитано на два с половиной сезона — до лета 2025 года. Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера составила 8 миллионов фунтов стерлингов.
Оршич выступал за загребское «Динамо» с 2018 года, до этого он играл на родине за «Интер» из Запрешича и «Риеку», также выступал за итальянскую «Специю» и играл в чемпионатах Китая и Южной Кореи.
Оршич провел на чемпионате мира шесть матчей, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи. При этом Оршич стал автором победного гола в матче за третье место с командой Марокко (2:1) и принес хорватской сборной бронзовые медали.