Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Кадис
Футбол. Зарубежный
20:30
Эльче
Сельта
01
Футбол. Зарубежный
7.01
Фиорентина
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
7.01
Вильярреал
Реал
Футбол. Зарубежный
7.01
Ювентус
Удинезе
Футбол. Зарубежный
7.01
Мальорка
Вальядолид
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
5.01
Челси
Манчестер Сити
01
4.01
Астон Вилла
Вулверхэмптон
11
4.01
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
04
4.01
Лидс
Вест Хэм Юнайтед
22
4.01
Саутгемптон
Ноттингем Форест
01
3.01
Манчестер Юнайтед
Борнмут
30
3.01
Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
00
3.01
Эвертон
Брайтон
14
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
21:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Саутгемптон» объявил о переходе бронзового призера ЧМ в Катаре

Английский «Саутгемптон» объявил на своем официальном сайте о подписании контракта с бронзовым призером чемпионата мира по футболу в Катаре в составе сборной Хорватии Мислава Оршича, который ранее выступал за загребское «Динамо».

Саутгемптон
Динамо ЗЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 30-летним полузащитником рассчитано на два с половиной сезона — до лета 2025 года. Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера составила 8 миллионов фунтов стерлингов.

Оршич выступал за загребское «Динамо» с 2018 года, до этого он играл на родине за «Интер» из Запрешича и «Риеку», также выступал за итальянскую «Специю» и играл в чемпионатах Китая и Южной Кореи.

Оршич провел на чемпионате мира шесть матчей, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи. При этом Оршич стал автором победного гола в матче за третье место с командой Марокко (2:1) и принес хорватской сборной бронзовые медали.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россия уходит из Европы? Какое будущее ждет наш футбол в Азии
Земная женщина. Почему Туктамышева — самая близкая к народу фигуристка
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь