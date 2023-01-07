Зоммер хочет только в «Баварию». Он намерен выиграть Бундеслигу, ЛЧ и Кубок во 2-й части сезона

Как пишет Tz, голкипер хочет перейти в мюнхенский клуб, несмотря на интерес со стороны команды из Испании, Англии и Италии. Он уже сообщил об этом руководителям гладбахской «Боруссии», с которыми у него сложились очень хорошие отношения.

Зоммер хочет быть основным вратарем «Баварии» во второй части сезона и в идеале выиграть с клубом Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

После восстановления Мануэля Нойера от травмы Зоммер хочет конкурировать с ним за место в старте и стать основным вратарем «Баварии». Ян с уважением относится к 36-летнему вратарю, но не боится конкуренции с ним.