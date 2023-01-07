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16:56 (мск), источник: Sports.Ru

Зоммер хочет только в «Баварию». Он намерен выиграть Бундеслигу, ЛЧ и Кубок во 2-й части сезона

Ян Зоммер хочет продолжить карьеру в «Баварии».

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Как пишет Tz, голкипер хочет перейти в мюнхенский клуб, несмотря на интерес со стороны команды из Испании, Англии и Италии. Он уже сообщил об этом руководителям гладбахской «Боруссии», с которыми у него сложились очень хорошие отношения.

Зоммер хочет быть основным вратарем «Баварии» во второй части сезона и в идеале выиграть с клубом Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

После восстановления Мануэля Нойера от травмы Зоммер хочет конкурировать с ним за место в старте и стать основным вратарем «Баварии». Ян с уважением относится к 36-летнему вратарю, но не боится конкуренции с ним.

Вчера Хасан Салихамиджич подтвердил, что Зоммен интересен «Баварии». Сообщалось, что вратарь устно договорился с мюнхенцами о переходе. С ним могут подписать контракт сроком до 2025 года.

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