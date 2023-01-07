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16:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роналду разрешили жить с Джорджиной в Саудовской Аравии в обход запрета

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду поселится в Саудовской Аравии со своей возлюбленной Джорджиной Родригес в обход соответствующего запрета.

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Источник: AP 2022

По информации EFE, власти Саудовской Аравии не будут препятствовать совместному проживанию пары, не состоящей в браке, несмотря на то, что это запрещено законом страны.

Также сообщается, что Джорджине выдадут визу, хотя обычно власти Саудовской Аравии запрещают въезд в страну незамужним женщинам.

В конце декабря «Аль-Наср» объявил о подписании контракта с Роналду до июня 2025 года, во вторник прошла презентация футболиста. По данным СМИ, дебют португальца за новый клуб мог состояться в игре с «Аль-Таи», несмотря на то, что Роналду еще не отбыл дисквалификацию на два матча, полученную в ноябре за неподобающее поведение после проигранной встречи чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном».

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