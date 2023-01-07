Роналду разрешили жить с Джорджиной в Саудовской Аравии в обход запрета

По информации EFE, власти Саудовской Аравии не будут препятствовать совместному проживанию пары, не состоящей в браке, несмотря на то, что это запрещено законом страны.

В конце декабря «Аль-Наср» объявил о подписании контракта с Роналду до июня 2025 года, во вторник прошла презентация футболиста. По данным СМИ, дебют португальца за новый клуб мог состояться в игре с «Аль-Таи», несмотря на то, что Роналду еще не отбыл дисквалификацию на два матча, полученную в ноябре за неподобающее поведение после проигранной встречи чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном».