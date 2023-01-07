СМИ узнали, когда ожидается дебют Роналду в саудовском «Аль-Насре»

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В конце декабря «Аль-Наср» объявил о подписании контракта с Роналду до июня 2025 года, во вторник прошла презентация футболиста. Сообщалось, что Роналду пока не имеет права выступать за «Аль-Наср», так как клуб превысил лимит на иностранных футболистов в заявке команды. Клубу нужно избавиться от одного из действующих легионеров в команде из-за лимита в саудовской лиге.

По информации источника, «Аль-Наср» для этой цели расторг контракт с форвардом сборной Камеруна Венсаном Абубакаром. Таким образом, Роналду сможет провести свой первый матч за клуб 22 января против «Аль-Иттифака». К тому времени португалец должен отбыть двухматчевую дисквалификацию, наложенную в ноябре со стороны Футбольной ассоциации Англии (FA).

«Аль-Наср» расторг контракт с Венсаном Абубакаром по обоюдному согласию, и он получил всю финансовую компенсацию, на которую имел право. Роналду будет уважать решение об отстранении и пропустит две игры, — сообщил источник.

В пятницу Роналду присутствовал на трибунах во время победы «Аль-Насра» в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Таи» (2:0). Следующую игру «Аль-Наср» проведет против «Аш-Шабаба» 14 января.