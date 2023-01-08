«Интер» не смог обыграть «Монцу» в гостях, пропустив на 90+3-й минуте

Встреча состоялась на стадионе «Комунале Бриантео» в Монце. Стартовый свисток главного арбитра матча Юана Луки Сакки прозвучал в 23:00 мск.

Миланский клуб быстро вышел вперёд, когда на 10-й минуте свой момент реализовал крайний защитник Маттео Дармиан после точной передачи Алессандро Бастони. Через минуту «Монца» сравняла — гол на своей счёт записал Патрик Чиурриа, а результативный пас ему отдал Маттео Пессина. На 22-й минуте «нерадзурри» снова вышли вперёд благодаря забитому мячу Лаутаро Мартинеса.