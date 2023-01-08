«Манчестер Юнайтед» ввел «правило Роналду», которое ограничивает зарплату игроков

По информации источника, «правило Роналду» ограничит зарплату футболистов до 200 тысяч футов в неделю. Отмечается, что первым это правило коснется голкипера клуба Давида де Хеа, чья заработная плата сейчас составляет 425 тысяч фунтов в неделю.

Идея нового правила состоит в том, чтобы большее количество игроков получали равную зарплату, вместо того чтобы выплачивать отдельным звездным игрокам большую зарплату, как это было с португальским нападающим Криштиану Роналду.