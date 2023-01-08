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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
14:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Манчестер Юнайтед» ввел «правило Роналду», которое ограничивает зарплату игроков

«Манчестер Юнайтед» ввел правило по ограничению зарплат игроков в клубе, сообщает Daily Mail.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По информации источника, «правило Роналду» ограничит зарплату футболистов до 200 тысяч футов в неделю. Отмечается, что первым это правило коснется голкипера клуба Давида де Хеа, чья заработная плата сейчас составляет 425 тысяч фунтов в неделю.

Идея нового правила состоит в том, чтобы большее количество игроков получали равную зарплату, вместо того чтобы выплачивать отдельным звездным игрокам большую зарплату, как это было с португальским нападающим Криштиану Роналду.

В конце декабря 2022 года Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на два года. Последней командой нападающего был «Манчестер Юнайтед», который он покинул после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану. СМИ сообщали, что португалец зарабатывал в «МЮ» около 26,5 миллиона фунтов в год.

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