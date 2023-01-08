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19:29 (мск), источник: Sport24

«Марсель» договорился о переходе Малиновского

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский продолжит карьеру в «Марселе», сообщил в твиттере инсайдер Фабрицио Романо.

Аталанта
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Источник: AFP 2022

Французский клуб выплатит итальянцам €10 млн и еще €3 млн в зависимости от выполнения условий контракта. Малиновский прибудет в Марсель в понедельник, чтобы пройти медобследование и подписать соглашение.

Малиновский выступал за «Аталанту» с лета 2019 года. В текущем сезоне 29-летний украинец провел за клуб 19 матчей, забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи.

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