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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
8 января, источник: ТАСС

«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в матче Кубка Англии по футболу

Встреча завершилась со счетом 4:0.

Манчестер Сити
ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 8 января. «Манчестер Сити» дома со счетом 4:0 обыграл лондонский «Челси» в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу. Встреча прошла в воскресенье.

В составе победителей два мяча забил Рияд Марез, который отличился на 23-й и 85-й (с пенальти) минутах. Также голы забили Хулиан Альварес (30, с пенальти) и Фил Фоден (38).

В следующем раунде «Манчестер Сити» сыграет с победителем матча между лондонским «Арсеналом» и «Оксфордом», который пройдет 9 января.

«Манчестер Сити» во второй раз за неделю обыграл «Челси». 6 января команда победила соперника со счетом 1:0 в гостевом матче чемпионата Англии.

Кубок Англии проводится с 1871 года и является старейшим клубным футбольным турниром. Рекорд по количеству завоеванных трофеев принадлежит «Арсеналу», на счету которого 14 побед. Действующим победителем соревнований является «Ливерпуль», обыгравший в финале «Челси» в серии пенальти.

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