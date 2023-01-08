«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в матче Кубка Англии по футболу

ТАСС, 8 января. «Манчестер Сити» дома со счетом 4:0 обыграл лондонский «Челси» в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу. Встреча прошла в воскресенье.

В составе победителей два мяча забил Рияд Марез, который отличился на 23-й и 85-й (с пенальти) минутах. Также голы забили Хулиан Альварес (30, с пенальти) и Фил Фоден (38).

В следующем раунде «Манчестер Сити» сыграет с победителем матча между лондонским «Арсеналом» и «Оксфордом», который пройдет 9 января.

«Манчестер Сити» во второй раз за неделю обыграл «Челси». 6 января команда победила соперника со счетом 1:0 в гостевом матче чемпионата Англии.