Текущие события
Футбол. Зарубежный
8.01
Атлетико
Барселона
01
Футбол. Зарубежный
8.01
Милан
Рома
22
Футбол. Зарубежный
8.01
Севилья
Хетафе
21
Футбол. Зарубежный
8.01
Сампдория
Наполи
02
Футбол. Зарубежный
8.01
Райо Вальекано
Бетис
12
Футбол. Зарубежный
8.01
Лацио
Эмполи
22
Футбол. Зарубежный
8.01
Специя
Лечче
00
Футбол. Зарубежный
8.01
Альмерия
Реал Сосьедад
02
Футбол. Зарубежный
8.01
Салернитана
Торино
11
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
8.01
Милан
Рома
22
8.01
Сампдория
Наполи
02
8.01
Лацио
Эмполи
22
8.01
Специя
Лечче
00
8.01
Салернитана
Торино
11
7.01
Монца
Интер
22
7.01
Ювентус
Удинезе
10
7.01
Фиорентина
Сассуоло
21
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
8 января, источник: Чемпионат.com

«Наполи» обыграл «Сампдорию», забив по голу в каждом из таймов

Завершился матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором «Наполи» на выезде встречался с «Сампдорией».

Сампдория
НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча состоялась на стадионе «Луиджи Феррарис». Финальный свисток главного арбитра Розарио Абиссо зафиксировал победу неаполитанцев со счётом 2:0.

Команда Лучано Спаллетти имела возможность выйти вперёд уже на шестой минуте, но Маттео Политано не сумел реализовать пенальти. На 19-й минуте лидеры турнира всё-таки смогли поразить ворота «Сампдории» — Мариу Руй ассистировал Виктору Осимхену и нигерийский форвард был точен. Все вопросы о победителе были сняты на 82-й минуте: Элиф Элмас реализовал пенальти.

Отметим, что хозяева больше тайма играли в меньшинстве — на 39-й минуте был удалён Томас Ринкон.

«Наполи» набрал 44 очка и увеличил отрыв от «Ювентуса» до семи баллов. На вторую строчку сегодня может подняться «Милан» (36), который сыграет с «Ромой».

У «Сампдории» в активе лишь девять очков, команда находится на 18-й позиции.

Читайте также
Сампдория
0:2
Первый тайм: 0:1
Наполи
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Министр спорта: переход в Азию будет плюсом для российского футбола
Скандал на чемпионате России по фигурке: с трибун кричали: "Нечестно!"
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь