«Наполи» обыграл «Сампдорию», забив по голу в каждом из таймов

Встреча состоялась на стадионе «Луиджи Феррарис». Финальный свисток главного арбитра Розарио Абиссо зафиксировал победу неаполитанцев со счётом 2:0.

Команда Лучано Спаллетти имела возможность выйти вперёд уже на шестой минуте, но Маттео Политано не сумел реализовать пенальти. На 19-й минуте лидеры турнира всё-таки смогли поразить ворота «Сампдории» — Мариу Руй ассистировал Виктору Осимхену и нигерийский форвард был точен. Все вопросы о победителе были сняты на 82-й минуте: Элиф Элмас реализовал пенальти.

Отметим, что хозяева больше тайма играли в меньшинстве — на 39-й минуте был удалён Томас Ринкон.

«Наполи» набрал 44 очка и увеличил отрыв от «Ювентуса» до семи баллов. На вторую строчку сегодня может подняться «Милан» (36), который сыграет с «Ромой».