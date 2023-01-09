«Милан» упустил победу над «Ромой», ведя 2:0 к 87-й минуте

Команды встречались на стадионе «Сан-Сиро». Финальный свисток главного арбитра Давиде Массы зафиксировал ничью — 2:2.

На 30-й минуте Сандро Тонали от углового флажка сделал подачу в центр штрафной, Пьер Калюлю ушёл из-под опеки и пробил в падении головой — Руй Патрисиу в прыжке пытался отбить мяч, но тот от рук вратаря залетел в угол ворот.

Второй мяч красно-чёрные забили на 77-й минуте: Рафаэл Леау получил передачу на левом фланге, немного сместился в центр и покатил мяч в штрафную в свободную зону, откуда Томмазо Побега низом пробил в дальний угол ворот.