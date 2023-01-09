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09:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» обыграла «Атлетико» и возглавила турнирную таблицу Ла Лиги

Сегодня, 9 января, завершился центральный матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Атлетико» играл с «Барселоной».

Атлетико
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Источник: Reuters

Команды встретились на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 мск.

В первом тайме подопечные Хави смогли завладеть преимуществом, в то время как хозяева играли своей классической оборонительной схемой в пять защитников. Подходы «Барселоны» к воротам соперника реализовались в виде гола к 22-й минуте, когда вингер Усман Дембеле прокинул мяч мимо голкипера Яна Облака, ассистировал французу хавбек Гави.

После пропущенного гола команда Диего Симеоне перестроилась и, несмотря на преимущественное владение мячом «Барселоной», смогла часто угрожать воротам Марка-Андре тер Штегена. В концовке встречи игра стала более грубой и по одному футболисту обеих команд покинули поле: у «Атлетико» был удалён Стефан Савич, а у «Барселоны» — Ферран Торрес. Сине-гранатовые сохранили свои ворота на замке до финального свистка и увезли из Мадрида победу — 1:0.

По итогам 16-го тура Барселона набрала 41 очко и стала лидером испанского чемпионата, обойдя в турнирной таблице «Реал» (38).

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0:1
Первый тайм: 0:1
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