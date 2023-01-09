Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Верона
Кремонезе
Футбол. Зарубежный
8.01
Атлетико
Барселона
01
Футбол. Зарубежный
8.01
Милан
Рома
22
Футбол. Зарубежный
8.01
Севилья
Хетафе
21
Футбол. Зарубежный
22:45
Болонья
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Осасуна
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
8.01
Милан
Рома
22
8.01
Сампдория
Наполи
02
8.01
Лацио
Эмполи
22
8.01
Специя
Лечче
00
8.01
Салернитана
Торино
11
7.01
Монца
Интер
22
7.01
Ювентус
Удинезе
10
7.01
Фиорентина
Сассуоло
21
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
10:30 (мск), источник: Sport24

Из-за стычек фанатов «Ромы» и «Наполи» на автомагистрали в Италии образовались 15-километровые пробки

Стычки фанатов «Ромы» и «Наполи» на автомагистрали в Италии застопорили движение. Об этом сообщается на сайте Джанлуки Ди Марцио.

Рома
НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Проблемы с движением транспорта произошли на участке дороги между Сан-Савино и Ареццо, где во второй половине дня болельщики «Ромы» столкнулись с фанатами «Наполи»: поклонники неаполитанцев направлялись в Геную на матч против «Сампдории», сторонники римской команды ехали на выездной матч против «Милана».

Фанаты «Наполи» бросали предметы в проезжавшие по шоссе машины фанатов «Ромы», а те останавливали автомобили, чтобы ответить на провокацию. В результате стычек на дороге образовывались пробки протяженностью 15 километров.

Отмечается, что столкновения произошли в зоне обслуживания Бадия-аль-Пино, в том же районе, где в 2007 году был смертельно ранен болельщик «Лацио» Габриэле Сандри. Тогда полицейский, пытаясь разогнать толпу, произвел выстрел из пистолета, который и убил болельщика «Лацио».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Красавица-ведущая назвала лучший телеграм-канал для мужчин: «Тут самые красивые женщины мира»
«Это унизительно». Американка, которая лижет в прямом эфире, отказалась от предложения переспать с россиянином
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь