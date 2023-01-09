Из-за стычек фанатов «Ромы» и «Наполи» на автомагистрали в Италии образовались 15-километровые пробки
Стычки фанатов «Ромы» и «Наполи» на автомагистрали в Италии застопорили движение. Об этом сообщается на сайте Джанлуки Ди Марцио.
Стычки фанатов «Ромы» и «Наполи» на автомагистрали в Италии застопорили движение. Об этом сообщается на сайте Джанлуки Ди Марцио.
Проблемы с движением транспорта произошли на участке дороги между Сан-Савино и Ареццо, где во второй половине дня болельщики «Ромы» столкнулись с фанатами «Наполи»: поклонники неаполитанцев направлялись в Геную на матч против «Сампдории», сторонники римской команды ехали на выездной матч против «Милана».
Фанаты «Наполи» бросали предметы в проезжавшие по шоссе машины фанатов «Ромы», а те останавливали автомобили, чтобы ответить на провокацию. В результате стычек на дороге образовывались пробки протяженностью 15 километров.
Отмечается, что столкновения произошли в зоне обслуживания Бадия-аль-Пино, в том же районе, где в 2007 году был смертельно ранен болельщик «Лацио» Габриэле Сандри. Тогда полицейский, пытаясь разогнать толпу, произвел выстрел из пистолета, который и убил болельщика «Лацио».