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15:06 (мск), источник: Sports.Ru

Антони сначала снял понтовое видео, как ездит за рулём, а через пару дней попал в ДТП

Футболист «МЮ» не увидел знак «дорожные работы».

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Источник: Reuters

Антони пропустил игру с «Борнмутом», так как 31 декабря попал в аварию. После игры с «Вулверхэмптоном» (1:0) вингер разбил BMW X6 неподалеку от своего дома. На место происшествия прибыла полиция.

Интересно, что за несколько дней до инцидента, 24 декабря футболист снял понтовое видео, как едет за рулем Lamborghini Aventador и кайфует под музыку, за что был раскритикован (за рулём запрещено пользоваться телефоном) и удалил сторис.

Во время загрузки произошла ошибка.

А в канун Нового Года Антони попал в ДТП не увидев знак «дорожные работы». По сообщениям прессы, никто другой не был причастен к инциденту. Игрок не пострадал.

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