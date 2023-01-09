Антони сначала снял понтовое видео, как ездит за рулём, а через пару дней попал в ДТП

Антони пропустил игру с «Борнмутом», так как 31 декабря попал в аварию. После игры с «Вулверхэмптоном» (1:0) вингер разбил BMW X6 неподалеку от своего дома. На место происшествия прибыла полиция.

Интересно, что за несколько дней до инцидента, 24 декабря футболист снял понтовое видео, как едет за рулем Lamborghini Aventador и кайфует под музыку, за что был раскритикован (за рулём запрещено пользоваться телефоном) и удалил сторис.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=a3695a1a12105f39&partner_ext=173&place_id=222&oid=-214841716&hd=2&autoplay=1&id=456239791" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.