«ПСЖ» подтвердил, что сыграет с командой звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля». Месси и Роналду не встречались с 2020-го
Лионель Месси и Криштиану Роналду могут вновь сыграть друг против друга.
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Лионель Месси и Криштиану Роналду могут вновь сыграть друг против друга.
«ПСЖ» подтвердил, что
Матч состоится 19 января на Международном стадионе имени Короля Фахда. После игры «ПСЖ» вернется в Париж.
Месси и Роналду не играли друг против друга с декабря 2020 года. Тогда «Ювентус» разгромил «Барселону» (3:0) в матче Лиги чемпионов, а Роналду сделал дубль.