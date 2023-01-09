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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
12:57 (мск), источник: Sports.Ru

«ПСЖ» подтвердил, что сыграет с командой звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля». Месси и Роналду не встречались с 2020-го

Лионель Месси и Криштиану Роналду могут вновь сыграть друг против друга.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

«ПСЖ» подтвердил, что 18—19 января посетит Доху и Эр-Рияд. В рамках тура по Ближнему Востоку команда Кристофа Гальтье проведет матч с командой звезд саудовских команд «Аль-Хилаль» и «Аль-Наср», за которую с недавних пор выступает Криштиану Роналду.

Матч состоится 19 января на Международном стадионе имени Короля Фахда. После игры «ПСЖ» вернется в Париж.

Месси и Роналду не играли друг против друга с декабря 2020 года. Тогда «Ювентус» разгромил «Барселону» (3:0) в матче Лиги чемпионов, а Роналду сделал дубль.

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