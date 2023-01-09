«Реал» выставил на трансфер Эдена Азара

«Сливочные» хотят расстаться с 31-летним футболистом из-за его высокой зарплаты, которая составляет 15 миллионов евро в год после уплаты налогов.

В текущем сезоне вингер провел 6 матчей за «Реал», в которых забил гол и сделал результативную передачу. Контракт Азара с испанским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сам Азар допустил уход из «Реала», но подчеркнул, что не хочет покидать Мадрид в январе.