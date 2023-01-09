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17:22 (мск), источник: Sports.Ru

Феррану и Савичу грозит дисквалификация до 12 матчей в Ла Лиге за потасовку в игре «Барсы» и «Атлетико»

Ферран Торрес и Стефан Савич могут быть дисквалифицированы за драку на срок до 12 матчей.

Атлетико
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

На 92-й минуте матча «Барселоны» и «Атлетико» (1:0) в 16-м туре Ла Лиги судья Хосе Мунуэро Монтеро удалил Торреса и Савича с поля после того, как их единоборство переросло в потасовку.

За этот инцидент обоим игрокам может грозить длительная дисквалификация в Ла Лиге. Решающее значение будет иметь то, как Королевская испанская футбольная федерация будет трактовать их действия.

Если действия Савича и Торреса будут расценены как агрессия, наказание составит от 4 до 12 матчей. Однако если инцидент будет рассматриваться как игровой эпизод, срок дисквалификации не превысит трех матчей.

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0:1
Первый тайм: 0:1
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