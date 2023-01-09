Феррану и Савичу грозит дисквалификация до 12 матчей в Ла Лиге за потасовку в игре «Барсы» и «Атлетико»

На 92-й минуте матча «Барселоны» и «Атлетико» (1:0) в 16-м туре Ла Лиги судья Хосе Мунуэро Монтеро удалил Торреса и Савича с поля после того, как их единоборство переросло в потасовку.

За этот инцидент обоим игрокам может грозить длительная дисквалификация в Ла Лиге. Решающее значение будет иметь то, как Королевская испанская футбольная федерация будет трактовать их действия.