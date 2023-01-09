Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры

«После долгих раздумий я объявляю о завершении клубной и международной карьеры. Мне невероятно повезло реализовать свою мечту и заниматься спортом, который я люблю. Теперь я двигаюсь к новой главе своей жизни. Пришло время перемен и возможностей для новых приключений», — написал Бэйл.