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20:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Марсель» объявил о переходе Руслана Малиновского

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский перешёл в «Марсель». Об этом французский клуб объявил на своей странице в социальных сетях.

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Как сообщают журналисты, сделка заключена в виде аренды до конца сезона с последующим выкупом за € 10 млн + € 3 млн в качестве бонусов. Игрок уже прошёл медицинское обследование и подписал все необходимые документы со своим новым клубом.

В этом сезоне итальянской Серии А Малиновский провёл за «Аталанту» 15 матчей. на его счету один забитый мяч и две результативные передачи. В итальянском клубе 29-летний украинец выступал с лета 2019 года, перейдя за € 14 млн из бельгийского «Генка». Его текущее соглашение с «Аталантой» действует до лета 2024 года.

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