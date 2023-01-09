«Марсель» объявил о переходе Руслана Малиновского

Как сообщают журналисты, сделка заключена в виде аренды до конца сезона с последующим выкупом за € 10 млн + € 3 млн в качестве бонусов. Игрок уже прошёл медицинское обследование и подписал все необходимые документы со своим новым клубом.

В этом сезоне итальянской Серии А Малиновский провёл за «Аталанту» 15 матчей. на его счету один забитый мяч и две результативные передачи. В итальянском клубе 29-летний украинец выступал с лета 2019 года, перейдя за € 14 млн из бельгийского «Генка». Его текущее соглашение с «Аталантой» действует до лета 2024 года.