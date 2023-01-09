«Челси» в кризисе: упал на 10-е место и позорно вылетел из Кубка. Самый дорогой тренер близок к отставке?

После паузы на чемпионат мира клубы АПЛ вынуждены с ходу нырять в сумасшедший график. Команды проводят по два матча в неделю, работая буквально на износ. Что уж говорить, раз «Челси» и «Манчестер Сити» за три дня успели сыграть между собой дважды в разных турнирах.

В рамках АПЛ сильнее оказались «горожане» — 5 января команда Гвардиолы одержала трудную победу (1:0) на выезде благодаря голу Рияда Мареза. С чисто футбольной точки зрения — никакой катастрофы, все-таки Грэм Поттер только разбирается с настройками «Челси», а в «Сити» уже давно сложился сбалансированный и мощнейший состав. Однако негативный фон вокруг лондонского клуба все же сформировался — за последние восемь туров в АПЛ «Челси» одержал всего одну победу и скатился на 10-е место.

«Я не настолько наивен, чтобы думать, что с нашими результатами критики и негатива не будет, — признался Поттер перед игрой. — У нас был масштабный переходный период, есть проблемы с травмами. В таких условиях трудно сохранять стабильность. Но все это просто “бла-бла-бла”, не так ли? Людям нужен результат, и они говорят: “Заткнись, Грэм, о чем ты? Нам нужны победы”.

Ситуация у Поттера и правда сложная. Особенно учитывая эпидемию травм, накрывшую команду. Матч с «Ман Сити» из-за повреждений пропускали Канте, Бройя, Чилуэлл, Джеймс, Фофана, Лофтус-Чик, Стерлинг, Пулишич и Менди. Это очень сильно повлияло на состав. Особенно на линию обороны, где три из четырех позиций заняли молодые и малоизвестные Чалоба, Холл и Хамфрис.

Кадровый кризис «Челси» не первую неделю остается главной темой в английских медиа. Ходят слухи, что футболисты не могут адаптироваться под ритм тренировок тренерского штаба. Масла в огонь подлил личный коуч постоянно лечащегося Риса Джеймса. После очередного повреждения футболиста он написал в соцсетях: «Мне много есть что сказать, но я должен держать язык за зубами». Позднее пост был удален.

В воскресенье «Челси» снова нарвался на «Ман Сити» — и получил унизительные 0:4, зафиксировавшие первый за 25 вылет из Кубка Англии на такой ранней стадии. Но гораздо показательнее сама игра — с тремя ударами по воротам «Сити».

«У “Челси” не было ни энергии, ни подкатов, ничего, — негодовал после матча Алан Ширер. — Это должно исходить от тренера. Просто посмотрите на язык тела футболистов. Они будто говорят, что не хотят находиться на поле. Они жалеют самих себя из-за травм. Это неприемлемо».

Очевидно, что «Челси» постепенно входит в пике. Уже давно ходят слухи о возможной отставке Грэма Поттера, который не так давно сменил Томаса Тухеля. У нового тренера пока и правда мало что получается, но в «Челси» понимают ситуацию, в которой оказался специалист. Клуб переживает сложный трансформационный период, и даже многомиллионные вливания в новичков не могут замаскировать этот болезненный процесс.

Особые проблемы «Челси» испытывает с нападающими — еще при Тухеле Лукаку отправили обратно в Италию, а его сменщик Бройя получил травму. В распоряжении Поттера остались только Обамеянг, который пока совсем не впечатляет. И Хаверц — форвард с натяжкой, в этом сезоне АПЛ отличившийся всего четыре раза. Да, клуб в срочном порядке заткнул дыру за счет форварда «Мольде» Давида Фофана, приобретенного за 12 миллионов евро. Но всем очевидно, что это трансфер не под основу. Также активно обсуждается возможный переход из менхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама. Еще 38 миллионов «Челси» перевел «Монако» за центрального защитника Бенуа Бадьяшиля. Но опять-таки — нет ощущения, что это укрепление именно стартового состава.

Сменивший Абрамовича американец Тодд Боэли не скупится на новичков, но пока его трансферная политика выглядит слишком сумбурной и даже слегка истеричной.

«Я здесь только четыре месяца, из которых пять-шесть недель были потеряны из-за сборных, — говорит Грэм Поттер. — У Гвардиолы ушел год в Англии, прежде чем он что-нибудь выиграл».

Несмотря на череду неудач, позиции Поттера перед руководством выглядят довольно крепкими. Как пишет журналист Бен Джейкобс, клубные боссы понимают ситуацию, в которой оказался тренер, потому не будут спешить с увольнением и более того — продолжат денежные вливания для усиления состава. Да и увольнять спустя несколько месяцев тренера, за которого заплатил в качестве отступных рекордные в истории футбола деньги — для нового руководства все равно что прилюдно пальнуть себе в ногу.

Поттер прав — с него точно рано требовать результат здесь и сейчас. Но безвольное поражение от полуторного состава «Манчестер Сити» ярко обнажает многочисленные проблемы «Челси». Проблемы, которые Грэму нужно решать как можно скорее.