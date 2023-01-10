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00:37 (мск), источник: Sports.Ru

«Я и мечтать не мог о такой карьере». Бэйл закончил с футболом и написал трогательное письмо

Ему только 33.

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Источник: Reuters

Гарет Бэйл все-таки закончил с футболом — 33-летний валлиец объявил о завершении карьеры.

Его последним клубом стал «Лос-Анджелес» из МЛС: в июле 2022-го подписали контракт на год с возможностью продления еще на 18 месяцев. Гарет много раз говорил, что еще планирует съездить на ЧМ-2026 и хочет надолго остаться в клубе, но опция продления ему уже не понадобится.

«Мне невероятно повезло». Гарет написал красивое письмо.

На прощание Бэйл опубликовал трогательное обращение, в котором поблагодарил всех причастных к карьере:

Сначала хочу сказать моей валлийской семье. Решение оставить сборную стало самым тяжелым в моей карьере. Как описать, что для меня значит быть частью команды и этой страны? Как мне сформулировать влияние, которое это оказало на всю мою жизнь? Как же мне выразить словами ту гордость, что я чувствовал каждый раз, когда надевал форму Уэльса?

Я не смогу описать это словами. Я знаю, что вы чувствуете то же самое, что и я. Без каких-либо слов. Путешествие на международной арене изменило не только мою жизнь, но и то, кем я в ней стал. Это счастье дало мне нечто несравнимое ни с чем другим, что я испытал. Счастье быть валлийцем. Быть капитаном сборной Уэльса. Большая честь, что я сыграл роль в истории этой невероятной страны, а еще почувствовал поддержку и страсть красной стены. Мы с вами вместе побывали в неожиданных и удивительных местах.

Я делил раздевалку с парнями, которые стали братьями. Персоналом, которые стали семьей. Я играл с самыми невероятными тренерами. Я почувствовал поддержку и любовь от самых преданных фанатов в мире. Спасибо каждому из вас, что были со мной в этом путешествии. Потому что пока я отступаю, но не от команды, которая живет во мне и течет по моим венам. В итоге дракон на моей майке стал всем, что нужно мне для счастья.

Мне невероятно повезло. Я осуществил свою мечту и стал заниматься любимым видом спорта. Это действительно подарило мне одни из лучших моментов в жизни. Самый высокий из максимумов за 17 сезонов, которые я провел на высшем уровне, невозможно будет повторить. Независимо от моей следующей главы в жизни.

Источник: Reuters

С самого первого касания за «Саутгемптон» и до последнего в «Лос-Анджелесе» — и всего, что между ними случалось, сформировалась клубная карьера, за которую безмерно благодарен и горжусь. Быть капитаном своей страны 111 раз было поистине сбывшимся сном. Хотел бы выразить благодарность всем тем, кто играл свою роль в этом путешествии, но это кажется невозможным.

Я чувствую себя в долгу перед очень многими людьми за то, что они помогли изменить мою жизнь и сделать мою карьеру такой, о которой я и мечтать не мог, когда только начинал в 9 лет. «Саутгемптон», «Тоттенхэм», «Реал Мадрид» и «Лос-Анджелесе» — все мои предыдущие руководители и тренеры, весь вспомогательный персонал и партнеры по команде, преданные фанаты, агенты и мои замечательные друзья. Влияние, которое вы оказали на эту историю, просто неизмеримо.

Мои родители и сестра, без вашей самоотверженности я бы не писал это заявление прямо сейчас, так что спасибо вам за то, что поставили меня на этот путь. Я благодарен за непоколебимую поддержку и постоянную помощь. Моя жена и мои дети, ваша любовь и поддержка помогли мне пройти через этот путь. Вы удерживали меня на земле. Вы вдохновляете меня быть лучше. Вы должны гордиться собой и никогда не сдаваться. Я с предвкушением перехожу к следующему этапу жизни. Время перемен и переходов, возможность для нового приключения.

5 кубков ЛЧ, три гола в финалах — легендарные цифры в «Реале». В МЛС тоже получилось эффектно.

За несколько дней до финала ЛЧ-2022 тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп особенно тепло отзывался о Бэйле: «В Мадриде Гарета не любят, но я просто не могу в это поверить. Я бы обожал его уже за один только тот гол через себя, честно говоря, будь я болельщиком “Реала”.

Бэйл и правда никогда не мог поладить с мадридскими фанатами, но имя в историю «Реала» точно вписал: ни один игрок не забил в финалах ЛЧ за «Мадрид» больше голов с игры, чем Бэйл — он это сделал трижды. При этом два мяча оказались победными.

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Статистика в составе «Реала» — просто космос. А ведь Гарет стабильно сидел в лазарете и часто восстанавливался по ходу сезона:

  • 258 матчей;
  • 106 голов;
  • 67 голевых передач;
  • 19 трофеев;
  • 5 Кубков Чемпионов.

На самом деле Гарет хотел остаться в «Мадриде» еще на сезон — но клуб был против. По данным The Athletic, валлиец как раз планировал поиграть до ЧМ-22 для поддержания формы перед турниром всей жизни. Ради этого он поехал в американский «Лос-Анджелес», серьезно потеряв в деньгах (в 24 раза). Еще в 2020-м Гарет намекал, что не прочь переехать в город на Западном побережье.

«Мне нравится МЛС. Лига на подъеме и продолжает развиваться. Многие игроки сейчас хотели бы перейти в МЛС. Это определенно мне интересно. Я люблю летать в Лос-Анджелес на каникулы и часто играю там в гольф», — с улыбкой рассказывал игрок.

Командировка удалась: с Бэйлом «Лос-Анджелес» взял первый Кубок МЛС в истории, а Гарет забил спасительный мяч на 128-й минуте: поймал навес в эпичном прыжке и оставил вратаря Андре Блэйка зрителем. «ЛА» дожали в серии пенальти.

«МЛС прошла долгий путь за последние десять лет. Не думаю, что кто-то сейчас все еще считает лигу пенсионной, — впечатлялся Гарет. — Ее класс растет, она намного сильнее, чем думают в Европе. Все улучшается, лига находится на подъеме. Я ехал сюда не на полгода или год — надеюсь, что надолго. Я хочу оставить свой след в истории этой лиги».

Не знаем, как МЛС, но в истории «Лос-Анджелес» Гарет Бэйл точно останется. Как и в истории других клубов.

Тимур Боков

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