Тодд Боули решил сложить с себя полномочия временного спортивного директора «Челси»

После ухода из клуба прошлого владельца — Романа Абрамовича — синих покинули руководитель по трансферам Марина Грановская и технический директор Петр Чех.

Боули вступил в должность временного спортивного директора, в летнее трансферное окно лондонцы подписали восемь игроков. Однако после приобретения трёх новичков в январе американец отказался от этого поста.

По информации источника, функции спортивного директора между собой разделят новый технический директор синих Кристофер Вивелл, который переехал в Лондон из «Лейпцига», и глава клуба по международным талантам и трансферам Пол Уинстенли (ранее работал в «Брайтоне»).