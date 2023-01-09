Гарет Бэйл завершил карьеру. 5 самых памятных моментов его карьеры в «Мадриде»
Мощно вошел в клубную историю.
Мощно вошел в клубную историю.
Гарет Бэйл объявил об уходе из футбола. Валлиец провел в «Мадриде» девять плодотворных лет, выиграл пять раз ЛЧ, три раза Ла Лигу и один раз Кубок Испании.
33-летний футболист провел за «сливочных» 258 матчей, в которых забил 106 голов. Его последние годы на «Бернабеу» были омрачены противоречиями и травмами, но он навсегда будет легендой клуба.
Отправимся в небольшое путешествие, чтобы вспомнить лучшие моменты Бэйла в Мадриде.
Начало пути Бэйла в «Мадриде» было непростым. В частности, валлийца раскритиковали за неудачную игру против «Барселоны» (1:2), которая прошла 26 октября.
Всего через четыре дня после поражения в класико вингер забил два гола и сделал две голевые передачи в игре против «Севильи» (7:3). Возможно, что это был первый матч, когда мадридские болельщики увидели, как же хорош Бэйл.
Обзор того матча можно посмотреть на Youtube.
Финал Кубка Испании на «Месталье». В соперниках — «Барселона». На 85-й минуте Гарет забивает блестящий гол и завоевывает свой первый трофей с командой.
Культовый спринт, который вошел в историю — в какой-то момент вингер даже оказался за пределами поля. Нам все жаль Марка Бартру, который ничего не смог поделать со скоростью валлийца.
Так это выглядело на схеме:
Пожалуй, самый важный гол в мадридской карьере «Бэйла» — финал Лиги чемпионов против «Атлетико». Форвард положил 12-летнему ожиданию десимы, десятого титула в ЛЧ.
Основное время в Лиссабоне завершилось со счетом 1:1, а на 110-й минуте удар Гарета вывел команду вперед. За оставшиеся 10 минут команда Анчелотти добила соперника — 4:1.
В финале Лиги чемпионов в 2018 году на НСК «Олимпийский» «Мадрид» играл против «Ливерпуля». Бэйл был назван лучшим игроком матча, в котором «сливочные» обыграли команду Клоппа со счетом 3:1. Валлиец забил два гола, став первым игроком, сделавшим дубль в финале ЛЧ.
Удар Гарета через себя, пожалуй, самый красивый гол в финале ЛЧ, но дальний удар, закрепивший успех клуба, был тоже неплох.
Бэйла запомнят за его голы, но это воспоминание не совсем связано с ними. Тогда он забил один из мячей и помог обыграть «Атлетико» (3:1), но в тот момент одним из знаковых моментов карьеры в «Мадриде» стало то, как игрок отпраздновал.
Валлиец потроллил «Атлетико», показав знак, который в Испании принято считать оскорбительным.
Никита Никулин