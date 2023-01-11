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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
00:05 (мск), источник: Sports.Ru

Суперкубок Испании пройдет в Саудовской Аравии. Почему там? С кем сыграют «Реал» и «Барса»?

Главное о коротком турнире.

Барселона
Реал
Валенсия
БетисЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

В среду, 11 января, начнется Суперкубок Испании. В последние годы он проходит прямо посреди сезона, так что легко можно потеряться в насыщенном расписании. Будет не один матч, а короткий мини-турнир с четырьмя командами. При этом Ла Лига не останавливается, участники Суперкубка пропустят 17-й тур и нагонят остальных позже.

Здесь отвечаем на главные вопросы о специфическом турнире.

Почему Суперкубок Испании разыгрывают в Саудовской Аравии?

В 2018-м Федерация футбола Испании захотела выжать из Суперкубка больше денег, чиновникам пришла идея с плей-офф вместо стандартного финала в две игры. Уже в феврале 2019-го боссы представили новый формат и запихали матчи на январь, самый разгар сезона.

Протесты возможных участников по этому поводу ни к чему не привели.

Сначала «Барсу» и «Реал» разводили по сетке, чтобы гранды могли встретиться только в финале, но позже федерация признала идею нерациональной. Играют финалисты Кубка Испании и две лучшие команды Ла Лиги, которые при этом не играли в финале Кубка.

Источник: Reuters

После утверждения нового формата глава федерации Луис Рубиалес искал место, в котором могли много заплатить за топовый футбол. Изначально на столе испанцев были предложения от Катара и США. Но тут появился Жерар Пике — он помог связаться с властями Саудовской Аравии через свою инвестиционную компанию Kosmos. Вариант с американцами продвигал глава Ла Лиги Хавьер Тебас, но от его идеи отказались в пользу восточного рынка — там Испания намного популярнее.

Саудовская Аравия заинтересовалась и предложила чиновникам просто космические условия — 120 млн евро всего за три года. Летом 2021-го Marca написала, что Суперкубок будет проводиться в Эль-Рияде до 2029 года.

Кто сыграет?

В этом розыгрыше Суперкубка Испании не будет «Атлетико»: в прошлом сезоне команда Симеоне заняла только третье место в чемпионате, а в Кубке вылетела от «Сосьедада» в ⅛ финала. Остальные топы участвуют.

  • «Реал» прошел как чемпион Испании. Именно команда Анчелотти выиграла Суперкубок в прошлый раз. Есть проклятие чемпиона: в трех последних Суперкубках действующий чемпион Испании вылетал в полуфинале.
  • «Барселона» попала в Суперкубок за счет второго места в Ла Лиге. Победа в Саудовской Аравии станет приятным бонусом, но гонка в Ла Лиге, где «Барса» пока обгоняет «Реал» на три очка, конечно, важнее. Ценный нюанс: на Суперкубок не распространяется дисквалификация Роберта Левандовского.
  • «Бетис» — обладатель Кубка Испании. Сейчас команда Мануэля Пеллегрини снова мечтает о Лиге чемпионов и идет на 4-м месте в Ла Лиге. Особенно радует 29-летний форвард Борха Иглесиас, на его счету уже 8 голов в этом сезоне.
  • «Валенсия» в прошлом году играла в финале Кубка. Команду Гаттузо штормит — в последних пяти матчах всего одна победа. Плюс косят травмы — перед турниром сломались Нико Гонсалес и Саму Кастильехо. Покупать игроков не планируют, но есть слухи о возвращении 31-летнего Франсиса Коклена.

Когда играют?

  • Первый полуфинал: «Реал» против «Валенсии» — 11 января в 22:00 по Москве.
  • Второй полуфинал: «Барселона» против «Бетиса» — 12 января в 22:00.

Финал состоится 15 января.

Где можно посмотреть?

«Матч ТВ» покажет Суперкубок Испании — еще в ноябре генеральный продюсер Александр Тащин подтвердил, что холдинг стал обладателем телевизионных прав на трансляцию турнира на территории России.

Тимур Боков

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