Суперкубок Испании пройдет в Саудовской Аравии. Почему там? С кем сыграют «Реал» и «Барса»?
Главное о коротком турнире.
Главное о коротком турнире.
В среду, 11 января, начнется Суперкубок Испании. В последние годы он проходит прямо посреди сезона, так что легко можно потеряться в насыщенном расписании. Будет не один матч, а короткий мини-турнир с четырьмя командами. При этом Ла Лига не останавливается, участники Суперкубка пропустят 17-й тур и нагонят остальных позже.
Здесь отвечаем на главные вопросы о специфическом турнире.
В 2018-м Федерация футбола Испании захотела выжать из Суперкубка больше денег, чиновникам пришла идея с плей-офф вместо стандартного финала в две игры. Уже в феврале 2019-го боссы представили новый формат и запихали матчи на январь, самый разгар сезона.
Протесты возможных участников по этому поводу ни к чему не привели.
Сначала «Барсу» и «Реал» разводили по сетке, чтобы гранды могли встретиться только в финале, но позже федерация признала идею нерациональной. Играют финалисты Кубка Испании и две лучшие команды Ла Лиги, которые при этом не играли в финале Кубка.
После утверждения нового формата глава федерации Луис Рубиалес искал место, в котором могли много заплатить за топовый футбол. Изначально на столе испанцев были предложения от Катара и США. Но тут появился Жерар Пике — он помог связаться с властями Саудовской Аравии через свою инвестиционную компанию Kosmos. Вариант с американцами продвигал глава Ла Лиги Хавьер Тебас, но от его идеи отказались в пользу восточного рынка — там Испания намного популярнее.
Саудовская Аравия заинтересовалась и предложила чиновникам просто космические условия — 120 млн евро всего за три года. Летом 2021-го Marca написала, что Суперкубок будет проводиться в Эль-Рияде до 2029 года.
В этом розыгрыше Суперкубка Испании не будет «Атлетико»: в прошлом сезоне команда Симеоне заняла только третье место в чемпионате, а в Кубке вылетела от «Сосьедада» в ⅛ финала. Остальные топы участвуют.
Финал состоится 15 января.
«Матч ТВ» покажет Суперкубок Испании — еще в ноябре генеральный продюсер Александр Тащин подтвердил, что холдинг стал обладателем телевизионных прав на трансляцию турнира на территории России.
Тимур Боков