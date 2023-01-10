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09:43 (мск), источник: Sports.Ru

«Реал» выступил с заявлением относительно завершения карьеры Гарета Бэйла

9 января 33-летний валлиец опубликовал обращение, в котором сообщил о завершении выступлений как на клубном, так и на международном уровне.

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Источник: Reuters

«Учитывая заявление Гарета Бэйла об уходе из профессионального футбола, футбольный клуб “Реал Мадрид” хочет выразить свою благодарность, восхищение и любовь к великой легенде нашего клуба и мирового футбола.

Гарет Бэйл пришел в “Реал Мадрид” в 2013 году и защищал нашу футболку в течение 9 лет, в течение которых он выиграл 19 титулов: 5 кубков Лиги чемпионов, 4 клубных чемпионата мира, 3 Суперкубка Европы, 3 трофея Ла Лиги, 1 Кубок Короля и 3 Суперкубка Испании. Индивидуально он был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов 2018 года и выиграл “Золотой мяч” на клубном чемпионате мира в том же году.

Гарет Бэйл был частью нашей команды на одном из самых успешных этапов в нашей истории и навсегда запомнится многими из самых ярких моментов последнего десятилетия, такими как его гол после незабываемого забега в финале Кубка Короля в 2014 году, его важнейший гол в финале Лиги чемпионов в Лиссабоне в 2014 году или его голы в финале Лиги чемпионов в Киеве в 2018 году, особенно ударом в падении через себя, который навсегда останется в памяти всех любителей футбола.

Его фигура навсегда будет связана с историей нашего клуба.

Удачи, Гарет, и шлем наилучшие пожелания тебе и твоей семье», — говорится в сообщении мадридского клуба.

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