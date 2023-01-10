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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
09:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Арсенал» разгромил «Оксфорд Юнайтед» в матче 1/32 финала Кубка Англии

Футболисты лондонского «Арсенала» разгромили «Оксфорд Юнайтед» в игре 1/32 финала Кубка Англии.

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Источник: Reuters

Встреча в Оксфорде завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Один мяч забил Мохамед Эльнени (63-я минута), дублем отметился Эдвард Нкетиа (70, 76).

«Арсенал» в 1/16 финала турнира на выезде встретится с «Манчестер Сити». Лондонский клуб является рекордсменом по количеству титулов обладателей Кубка Англии (14 побед).

«Оксфорд Юнайтед» выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Англии.

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