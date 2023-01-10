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10:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Лукаку получил третью травму в сезоне и не сыграет в матче с «Пармой»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку получил очередную травму в этом сезоне.

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Источник: AP 2022

Из-за небольшого воспаления подколенных сухожилий на левой ноге бельгиец пропустит сегодняшний матч Кубка Италии с «Пармой», сообщает Sky Sport Italia.

На протяжении нескольких дней Лукаку будет работать индивидуально. Перед субботней игрой с «Вероной» его состояние вновь оценят, чтобы понять, сможет ли он выйти на поле.

Это уже третье повреждение Лукаку в нынешнем сезоне. Ранее он пропустил 12 матчей «Интера» из-за травмы подколенного сухожилия. Игрок не выходил на поле с августа по октябрь. В октябре и ноябре 2022 года бельгийский нападающий пропустил четыре игры «Интера» из-за травмы бицепса бедра.

В этом сезоне у 29-летнего форварда два гола в семи матчах за «Интер» во всех турнирах.

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