Лукаку получил третью травму в сезоне и не сыграет в матче с «Пармой»

Из-за небольшого воспаления подколенных сухожилий на левой ноге бельгиец пропустит сегодняшний матч Кубка Италии с «Пармой», сообщает Sky Sport Italia.

На протяжении нескольких дней Лукаку будет работать индивидуально. Перед субботней игрой с «Вероной» его состояние вновь оценят, чтобы понять, сможет ли он выйти на поле.

Это уже третье повреждение Лукаку в нынешнем сезоне. Ранее он пропустил 12 матчей «Интера» из-за травмы подколенного сухожилия. Игрок не выходил на поле с августа по октябрь. В октябре и ноябре 2022 года бельгийский нападающий пропустил четыре игры «Интера» из-за травмы бицепса бедра.