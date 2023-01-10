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11:40 (мск), источник: Sports.Ru

Симеоне уйдет из «Атлетико» летом. Он уже сообщил об этом гендиректору

Диего Симеоне покинет «Атлетико» по окончании сезона.

АтлетикоЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Об этом в эфире El Chiringuito TV сообщил журналист Пако Гарсия Каридад.

По данным источника, тренер уйдет из мадридского клуба летом. Симеоне уже сообщил генеральному директору «Атлетико» Мигелю Анхелю Хилю о своем решении.

Симеоне тренирует «Атлетико» с 2011 года. Под его руководством команда по два раза выигрывала Ла Лигу, Лигу Европы и Суперкубок Европы, а также дважды выходила в финал Лиги чемпионов. Также «Атлетико» с Симеоне выиграл Кубок и Суперкубок Испании.

Сейчас «рохибланкос» занимают 5-е место в таблице Ла Лиги, отставая от 4-го места на одно очко. В этом сезоне «Атлетико» вылетел из еврокубков на стадии группового этапа, заняв 4-е место в группе Лиги чемпионов с «Порту», «Брюгге» и «Байером».

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