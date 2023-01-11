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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
00:27 (мск), источник: Sports.Ru

Мбаппе по-прежнему интересен переход в «Реал». Перес может подписать форварда, если тот снизит финансовые требования

Килиан Мбаппе еще может оказаться в мадридском «Реале».

Реал
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Журналист Marca Карлос Карпио рассказал, что нападающего «ПСЖ» по-прежнему привлекает возможность перейти в мадридский клуб.

Президент «Реала» Флорентино Перес не станет отказываться от подписания француза, если тот предложит свои услуги в будущем, снизив при этом финансовые требования.

Напомним, в конце прошлого сезона Мбаппе отказался от перехода в «Реал» и продлил контракт с «ПСЖ».

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