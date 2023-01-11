«Парма» с 44-летним Буффоном в составе проиграла «Интеру» в Кубке Италии
«Интер» обыграл «Парму» в матче ⅛ финала Кубка Италии по футболу.
«Интер» обыграл «Парму» в матче ⅛ финала Кубка Италии по футболу.
Встреча в Милане завершилась победой хозяев в дополнительное время со счетом 2:1, у «Пармы» гол забил Станко Юрич (38-я минута). «Интер» ушел от поражения благодаря голу Лаутаро Мартинеса на 88-й минуте, в дополнительное время победный мяч забил Франческо Ачерби (110).
В стартовом составе выступающей в Серии В «Пармы» на поле вышел 44-летний Джанлуиджи Буффон. Вратарь провел четвертый матч в текущем сезоне. В составе «Ювентуса» он 10 раз выигрывал чемпионат Италии, вместе с «Пармой» в 1999 году на стадионе «Лужники» в Москве стал победителем Кубка УЕФА. Со сборной Италии Буффон выигрывал чемпионат мира (2006) и становился серебряным призером чемпионата Европы (2012), также он является рекордсменом национальной команды по количеству матчей (174).
В четвертьфинале действующий обладатель Кубка Италии «Интер» сыграет с победителем матча «Аталанта» — «Специя».