«ПСЖ» готовит новый контракт для Месси. Коварная задумка клуба связана с «Барселоной»

Месси напраздновался после победы на чемпионате мира. Недавно он вернулся в Париж, где его встретили аплодисментами, и теперь Лео такой же, как все. И даже готовится к первому матчу после возвращения — нападающий может сыграть сегодня, 11 января, с «Анже». А «ПСЖ» даже приготовил церемонию: по задумке перед стартом игры Лионель должен выйти в центральный круг с трофеем и ещё раз продемонстрировать, кто главный футболист мира. Красивая имиджевая история. И парижане точно не собираются её прекращать.

Уже летом 2022 года, по данным Marca, клуб задумался о продлении с 35-летним аргентинцем контракта, который истекает через полгода. Перед ЧМ боссы приняли финальное решение: они сделают игроку новое предложение. И, похоже, стороны очень близки к соглашению. Ожидается, что новый контракт подпишут уже на следующей неделе. Правда, пока непонятна его длительность. Инсайдеры говорят как минимум о лете 2024 года. Но, вероятно, клуб захочет оставить игрока на более долгий срок.

Отец Месси ещё перед чемпионатом мира приезжал в Париж. Marca утверждает, что там его уверили: после турнира в Катаре футболист получит предложение, от которого невозможно отказаться. Так и случилось. Похоже, Лео и правда счастлив в городе и клубе. Его семья адаптировалась к жизни в столице Франции. И он никуда не собирается уезжать, несмотря на желание бывшего клуба — «Барселоны». Сообщается, что стороны даже не вели конкретных переговоров. Ближайшее будущее аргентинец точно связывает с «ПСЖ».

Церемония награждения после финала ЧМ 15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий





Сейчас зарплата Месси — около € 30 млн в год чистыми. Несмотря на возраст Лео, в клубе осознают: на новый контракт придётся раскошелиться ещё больше. И шейхи к этому готовы. Но не просто для того, чтобы показать миру свои возможности. У клуба есть маркетинговый план по капитализации этой истории. Идея «ПСЖ» в том, чтобы Месси ушёл из футбола (как минимум европейского) именно в статусе игрока французского клуба. По мнению руководства, это уменьшит связь игрока с «Барсой», и в головах аудитории он будет ассоциироваться именно с парижским клубом. «Император уходит на пенсию в Париже» — именно такой месседж хотят передать болельщикам. Это добавит клубу авторитета.

Плюс в «ПСЖ» понимают, что Месси стал ещё более ценным активом с коммерческой точки зрения. По данным аргентинской El Economista, за первый год пребывания Лео во Франции доход клуба увеличился на € 700 млн. И это без победы в Лиге чемпионов! Фигура Месси привела в клуб около 10 новых спонсоров, а контракты с некоторыми из прежних удалось пересмотреть в сторону увеличения. Например, с Dior, Gorillas, Crypto.com, PlayBetR, GOAT и другими.

Месси оказал влияние на рост проданных футболок. В прошлом сезоне клуб продал больше миллиона единиц атрибутики. 60% с фамилией аргентинской звезды. Спрос вырос примерно на 35%. Что позитивно влияет на контракт с Nike — в сторону его увеличения. И если «ПСЖ» останется с Месси ещё на несколько лет, многие соглашения со спонсорами вновь можно пересмотреть.

И всё это помимо чисто футбольных преимуществ. Да, первый сезон Месси вышел неудачным. Но в этом — он крут: в 19 матчах у Лео 12 голов и 14 результативных передач. Да, в Лиге чемпионов команду ждёт «Бавария», но есть ощущение, что это вполне преодолимый барьер для нынешнего «ПСЖ». Возможно, именно Месси принесёт клубу столь желанный трофей.