Тен Хаг быстрее всех в истории одержал 20 побед во главе «МЮ» — за 27 матчей

Вчера манкунианцы разгромили «Чарльтон» (3:0) в матче ¼ финала Кубка английской лиги. Эта 20-я победа тен Хага на посту тренера «Манчестер Юнайтед». Для достижения этой отметки тренеру потребовалось провести 27 матчей во главе команды.

Никто не достигал отметки в 20 побед во главе «Манчестер Юнайтед» быстрее.

Как сообщает MUFC Data, следом за тен Хагом идут Жозе Моуринью (20 побед в 31 матче), Луи ван Гал (36), Мэтт Басби (40), Оле-Гуннар Сульшер (42), Алекс Фергюсон (45) и Томас Дохерти (68).