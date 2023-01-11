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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
12:18 (мск), источник: Sports.Ru

Тен Хаг быстрее всех в истории одержал 20 побед во главе «МЮ» — за 27 матчей

Эрик тен Хаг быстрее всех одержал 20 побед на посту тренера «Манчестер Юнайтед».

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Вчера манкунианцы разгромили «Чарльтон» (3:0) в матче ¼ финала Кубка английской лиги. Эта 20-я победа тен Хага на посту тренера «Манчестер Юнайтед». Для достижения этой отметки тренеру потребовалось провести 27 матчей во главе команды.

Никто не достигал отметки в 20 побед во главе «Манчестер Юнайтед» быстрее.

Как сообщает MUFC Data, следом за тен Хагом идут Жозе Моуринью (20 побед в 31 матче), Луи ван Гал (36), Мэтт Басби (40), Оле-Гуннар Сульшер (42), Алекс Фергюсон (45) и Томас Дохерти (68).

Следующую игру «Ман Юнайтед» проведет в субботу, 14 января. Команда тен Хага сыграет с «Манчестер Сити» в матче 20-го тура АПЛ.

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