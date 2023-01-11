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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
15:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Челси» разваливается без Абрамовича: новые владельцы тащат клуб на дно

С момента ухода Романа Абрамовича из «Челси» прошло уже восемь месяцев, но дела лондонцев никак не налаживаются — в АПЛ команда идет на 10 месте, а фанаты все чаще вспоминают бывшего владельца клуба.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

На выходных «Челси» проиграл «Манчестер Сити» в Кубке Англии со счетом 0:4. Безвольная игра лондонцев разгневала болельщиков. Они весь первый тайм распевали песни про Абрамовича и Томаса Тухеля, вспоминая их добрым словом. Разгром от команды Хосепа Гвардиолы стал олицетворением последних месяцев жизни клуба, который летит прямиком в пропасть.

Боэли убрал команду Абрамовича

Концерн во главе с американцем Тоддом Боэли начал работу в «Челси» с глобальной чистки. Из клуба ушли Марина Грановская и Петр Чех, отвечавшие за трансферы, сменился медицинский штаб, а в сентябре уволили Тухеля. Больше всего болельщики не поняли ухода Грановской и главного тренера. Россиянка зарекомендовала себя одним из сильнейших переговорщиков в мире, а немец привел команду к победе в Лиге чемпионов.

Источник: Футбольный клуб «Челси»

Новая команда пока не справляется. «Челси» преследуют травмы, трансферы ситуацию не улучшают, а Грэм Поттер показывает себя слабее Тухеля. Да и из Кубка Англии команда вылетела так рано впервые за 20 лет.

Разбор бедственного положения лондонцев следует начать с травм, обрушившихся на клуб. «За свою тренерскую карьеру я с таким не сталкивался», — сказал Поттер после матча с «Сити». Дело вовсе не в разгромном счете, а количестве недоступных футболистов. Сейчас в лазарете «синих» десять игроков. Тренер не может рассчитывать, например, на Рахима Стерлинга, Н’Голо Канте, Эдуарда Менди, Риса Джеймса и других.

Британская пресса связывает эпидемию травм с полной перестройкой работы медицинского штаба. Когда Боэли убирал из клуба «людей Абрамовича», то под сокращение попали глава медицинского штаба, работавший в клубе 11 лет и главный физиотерапевт, занимавший должность с 2005 года.

Промахи с трансферами

Но не все травмы можно списывать исключительно на работу докторов. Например, защитник Весле Фофана сыграл в этом сезоне всего четыре матча, хотя от трансфера за 87 миллионов евро ожидали совершенного другого. Дело в травмах, которые то и дело преследуют француза. При этом о травматичности игрока было известно и до перехода. В прошлом сезоне Фофана провел лишь 12 игр из-за перелома голени.

Проблемы со здоровьем не остановили новый спортивный отдел «Челси», который отдал огромные деньги за защитника со слабым здоровьем. Что в итоге? Из-за травм всего полгода спустя лондонцам пришлось подписывать еще одного защитника, заплатив за Бенуа Бадьяшиля 37 миллионов.

Источник: Футбольный клуб «Челси»

Прошлым летом «Челси» потратил рекордную сумму за одно трансферное окно — 280 миллионов фунтов. Но результаты катастрофические. Сейчас клуб располагается на одинаковом отдалении от попадания в Лигу чемпионов и вылета в Чемпионшип. Команда Поттера находится на десятом месте и на столько же очков отстает от идущего четверным «Манчестер Юнайтед».

Травмы почти весь сезон стороной обходили атакующих игроков, но «синим» и это не помогло. Больше команды Поттера в текущем сезоне АПЛ забили сразу 11 команд. Не помогал и Пьер-Эмерик Обамеянг, пришедший из «Барселоны». Выходит, что «синие» уже так много потратились на трансферы за последний год, а раскошеливаться на нового нападающего все равно придется.

Руководство доверяет Поттеру

Несмотря на ужасное положение в чемпионате и призывы болельщиков к смене руководства и тренерского штаба, стул под Поттером не шатается. Британские инсайдеры уверяют, что у Грэма полный кредит доверия. Ходят слухи, что тренер при переговорах с Боэли требовал гарантий, что при серии неудач в клубе не будут принимать резких решений.

Источник: Футбольный клуб «Челси»

По информации британской прессы, руководство «синих» считают Поттера идеальным кандидатом для долгосрочного проекта, а сейчас у команды переходный период, который подразумевает нестабильные результаты. Якобы Грэму даже обещают выделить дополнительный бюджет на трансферы, чтобы построение новой команды проходило быстрее, а результаты не проседали так сильно.

Только болельщикам «Челси» вряд ли станет легче от планов руководства. За годы правления Абрамовича они привыкли к успехам и победам и вряд ли будут терпеть то, что видят сейчас. При Абрамовиче ни один тренер не пережил бы серию с одной победой в восьми матчах чемпионата Англии. А Грэму удается опускать клуб все ниже в таблице и пользоваться поддержкой руководства. Болельщикам «Челси» остается лишь с улыбкой вспоминать прошлые трофейные времена и скандировать имя бывшего российского владельца.

Сергей Погребняк

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