Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Аяччо
Реймс
Футбол. Зарубежный
21:00
Осер
Тулуза
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Клермон Фут
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Лорьян
Монако
Футбол. Зарубежный
23:00
Ницца
Монпелье
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Анже
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
Ланс
Футбол. Зарубежный
23:00
Труа
Марсель
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
2.01
Ренн
Ницца
21
2.01
Монпелье
Марсель
12
2.01
Лилль
Реймс
11
2.01
Страсбур
Труа
23
1.01
Ланс
ПСЖ
31
1.01
Лион
Клермон Фут
01
1.01
Анже
Лорьян
12
1.01
Монако
Брест
10
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
14:09 (мск), источник: Sports.Ru

«ПСЖ» потратил 728 млн евро на зарплаты в прошлом сезоне — больше всех в истории футбола. Убыток клуба — 369 млн

«ПСЖ» тратит на зарплаты 728 млн евро — это самая крупная сумма в истории футбола.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Football Benchmark, ставшее самостоятельным подразделение аудиторской компании KPMG, опубликовало отчет о финансовых показателях чемпионов топ-8 европейских лиг в сезоне-2021/22.

Из него следует, что после перехода Лионеля Месси, Ашрафа Хакими и Джанлуиджи Доннаруммы летом 2021 года траты «ПСЖ» на зарплаты выросли на 45% и составили 728 млн евро.

Отмечается, что расходы «ПСЖ» на зарплаты превосходят выручку, которая составила 670 млн евро. Чистый убыток «ПСЖ» составил 369 млн евро — это один из худших показателей в истории футбола. Вместе с «Аяксом», «Миланом» и «Трабзонспором» парижане стали чемпионами своих стран, для которых прошлый сезон стал убыточным.

Значительно выросли расходы на зарплаты у «Реала». Они повысились на 25% и составляют 519 млн евро. Это связано с продлением контрактов многих ключевых игроков, а также с выплатой бонусов за победу в Лиге чемпионов.

Показатели остальных шести клубов, ставших чемпионами в топ-8 лиг, улучшились по сравнению с сезоном-2021/22.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь