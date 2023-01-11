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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
14:41 (мск), источник: Sports.Ru

Ферран и Савич дисквалифицированы на 2 матча за драку во время игры «Барсы» и «Атлетико»

Феррана Торреса и Стефана Савича наказали за драку в матче «Барселоны» и «Атлетико».

Барселона
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Источник: AFP 2022

На 92-й минуте матча «Барселоны» и «Атлетико» (1:0) в 16-м туре Ла Лиги судья Хосе Мунуэро Монтеро удалил Торреса и Савича с поля после того, как их единоборство переросло в потасовку. Ферран хватал соперника за волосы, а Савич схватил игрока «Барсы» за шею.

По итогам потасовки оба футболиста дисквалифицированы на два матча.

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0:1
Первый тайм: 0:1
Барселона
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