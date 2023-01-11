Ферран и Савич дисквалифицированы на 2 матча за драку во время игры «Барсы» и «Атлетико»

На 92-й минуте матча «Барселоны» и «Атлетико» (1:0) в 16-м туре Ла Лиги судья Хосе Мунуэро Монтеро удалил Торреса и Савича с поля после того, как их единоборство переросло в потасовку. Ферран хватал соперника за волосы, а Савич схватил игрока «Барсы» за шею.