Ферран и Савич дисквалифицированы на 2 матча за драку во время игры «Барсы» и «Атлетико»
Феррана Торреса и Стефана Савича наказали за драку в матче «Барселоны» и «Атлетико».
Барселона
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Феррана Торреса и Стефана Савича наказали за драку в матче «Барселоны» и «Атлетико».
На 92-й минуте матча «Барселоны» и «Атлетико» (1:0) в 16-м туре Ла Лиги судья Хосе Мунуэро Монтеро удалил Торреса и Савича с поля после того, как их единоборство переросло в потасовку. Ферран хватал соперника за волосы, а Савич схватил игрока «Барсы» за шею.
По итогам потасовки оба футболиста дисквалифицированы на два матча.