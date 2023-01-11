«Челси» объявил об аренде Жоау Феликса

Арендное соглашение Феликса с «Челси» рассчитано до конца нынешнего сезона. Опция выкупа в контракте португальца с лондонским клубом не предусмотрена.

Напомним, в 14 матчах за «Атлетико» во всех турнирах нынешнего сезона Феликс забил четыре гола и стал автором трёх результативных передач. На чемпионате мира в Катаре нападающий провёл четыре матча за сборную Португалии, отметился одним забитым мячом и дважды ассистировал партнёрам.