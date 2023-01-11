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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
15:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» объявил об аренде Жоау Феликса

Лондонский «Челси» на своём официальном сайте объявил об аренде нападающего мадридского «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Феликса.

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Источник: Футбольный клуб «Челси»

Арендное соглашение Феликса с «Челси» рассчитано до конца нынешнего сезона. Опция выкупа в контракте португальца с лондонским клубом не предусмотрена.

Напомним, в 14 матчах за «Атлетико» во всех турнирах нынешнего сезона Феликс забил четыре гола и стал автором трёх результативных передач. На чемпионате мира в Катаре нападающий провёл четыре матча за сборную Португалии, отметился одним забитым мячом и дважды ассистировал партнёрам.

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