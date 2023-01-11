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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:27 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-игрок «Ювентуса» высказался о своем будущем в КПЛ

Хорватский нападающий Андрия Филипович, выступавший за «Атырау», высказался о своем будущем в КПЛ, сообщает Meta-ratings.kz. Он отметил, что еще ни с кем не подписывал контракт.

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Источник: ФК "Атырау"

«Мое будущее? Еще ничего не знаю. Контракт ни с кем не подписывал. Что касается моего перехода в “Тобол”, то тут тоже ничего сказать пока не могу», — заявил Филипович.

В минувшем сезоне КПЛ Филипович провел за «Атырау» 24 матча, в которых забил 13 голов и сделал четыре голевые передачи.

После окончания сезона хорватский бомбардир покинул стан «нефтяников». В летнее трансферное окно-2022 с ним активные переговоры вел «Актобе», однако «Атырау» отказался отпускать своего лидера.

В СМИ ранее выходила информация о том, что «Тобол» намерен подписать контракт с Филиповичем.

Отметим, что Филипович является воспитанником «Риеки». Долгое время он выступал в академии хорватского клуба, пока в феврале 2015 года не поступило предложение от «Ювентуса». Форвард перешел в туринский клуб на правах аренды и провел там полгода, выступая за юношескую команду «Ювентуса».

Летом 2016 года Филипович подписал свой первый профессиональный контракт с итальянской «Сиеной» из Серии C. До конца года он так и не сыграл за клуб и покинул Италию.

Последние пять лет Филипович выступал за словенские, голландские и албанские клубы. Перед переходом в «Атырау» он играл в составе албанской «Партизани», за которую провел десять матчей и забил два гола.

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